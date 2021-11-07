جمعية النواب العموم الأفارقة تواجه الجريمة العابرة للحدود.. فيديو

أكد المستشار محمد خلف، رئيس الاستئناف بمكتب النائب العام ومدير إدارتي التعاون الدولي وحقوق الإنسان، أهمية اجتماع جمعية النواب العموم الأفارقة الذى ترأسه المستشار حماده الصاوي النائب العام اليوم، قائلا إنه مع التطور التكنولوجي أصبحت الجريمة عابرة للحدود الوطنية مثل تمويل الإرهاب والعملات وغسل الأموال والاتجار بالبشر.



وأضاف المستشار محمد خلف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض على قناة القاهرة والناس، أن هذه النوعيات من الجرائم تحدي كبير لأجهزة التحقيق وتنفيذ القانون بسبب وجود متهمين في أكثر من دولة مما يؤدي إلى صعوبة في تنفيذ الاجراءات في التحقيقات، موضحا أنه بسبب هذه المعاناة القانونية جاءت فكرة لإنشاء اجهزة في تحالف النيابات تحت مسمى جمعية.

وتابع: "النيابات تواجه تحديات فى التحقيقات وتصطدم بصعوبة اختلاف النظم القانونية بين الدول، وهذه الجمعية عبارة عن اتحاد نواب العموم الأفارقة وبه 35 دولة، وآخر للنيابات العربية به 7 دول، مشيرا إلى أن هذا الاتحاد سيصبح على مستوى 42 دولة لتسهيل عملية ضبط المتهمين المطلوبين في دول مختلفة.