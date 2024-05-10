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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

برج الجوزاء.. حظك اليوم الجمعة 10 مايو 2024 : امدح شريك حياتك

الجوزاء
الجوزاء

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)، ومن سمات مواليده، قوي البصيرة، حكيم، ذكي، لطيف، سريع البديهة، ساحر وجذاب لكل من حوله.

ونستعرض توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الجمعة 10 مايو 2024 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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برج الجوزاء.. حظك اليوم الخميس 9 مايو 2024: رخاء مالي

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 9 مايو 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

برج الجوزاء وحظك اليوم الجمعة 10 مايو 2024 

 كن حذرًا أثناء القيام بالمهام في المكتب، ماليا أنت جيد وتبقى بصحة جيدة اليوم، لا تدخل في جدالات حول قضايا تافهة في العلاقة، سيساعدك موقفك على الأداء في العمل. ماليا أنت أقوى وصحتك أيضا ستكون في حالة جيدة.

برج الجوزاء وحظك اليوم عاطفيا 

كن لطيفاً في ردود أفعالك حتى أثناء وجود خلافات وهذا سيساعد على تقوية العلاقة، تجنب الإهانات الشخصية في العلاقة وامدح شريكك أيضًا على إنجازاته. لا تدع الغرور الشخصي يعيق علاقتك وكن دائمًا إيجابيًا في الحياة. اقضوا المزيد من الوقت معًا ولكن تأكدوا أيضًا . 

برج الجوزاء وحظك اليوم صحيا

حافظي على طبق غني بالخضروات والفواكه والمكسرات ومخفوقات البروتين، تحتاج السيدات الحوامل إلى توخي الحذر بشأن نتوء الطفل.

برج الجوزاء اليوم مهنيا 

تحمل جميع المسؤوليات الإضافية وقم بتسليمها في الوقت المحدد حيث قد تفوز بالأوسمة وربما حتى بالترقية، قد لا تكون بعض الاجتماعات المهنية مثمرة اليوم ويجب أن تكون مستعدًا بـ "الخطة البديلة" لضمان بقائك في كتاب الإدارة الجيد. 

توقعات برج الجوزاء الفترة المقبلة 

يمكنك المضي قدمًا في خطتك لشراء الأجهزة الإلكترونية والمستلزمات المنزلية، ستقوم بعض إناث الجوزاء بالتخطيط لرحلة وإجراء الترتيبات بما في ذلك حجز الرحلة.

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