عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفوق على الريال واليوفى ودورتموند.. أياكس امستردام نمبر وان بدورى أبطال أوروبا

صدى البلد

قلب فريق أياكس أمستردام الهولندي الطاولة على مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني وفاز عليه بنتيجة 3-1 في مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات، لدوري أبطال أوروبا.

 

واصبح رصيد الفريق الهولندي 12 نقطة، مبتعداً في صدارة المجموعة الثالثة وبقي دورتموند الثالث برصيد 6 نقاط.

 

ولأول مرة في تاريخه يحقق فريق اياكس امستردام الهولندي العلامة الكاملة في أول 4 مباريات بدورى أبطال أوروبا.

 

نادي أياكس امستردام الهولندي  يتأهل الى دور ال 16 رفقة يوفنتوس الايطالي وبايرن ميونيخ الألماني و ليفربول الإنجليز بعد خروجين متتاليين من دوري المجموعات .

 

صدى البلد يسلط الضوء على أبرز أرقام اياكس امستردام الهولندي فى دورى ابطال أوروبا وأبرز لاعبيه.

 

اتسم أداء لاعبو اياكس امستردام الهولندي فى مباريات دورى ابطال أوروبا بالتكتيك والاداء الفردي والجماعي والمستوى العالي وجودة اللاعبين.

يعتبر اياكس امستردام الهولندي واحد من أفضل الفرق في دوري ابطال اوروبا ونجح فى تقديم مردود قوي أمتع به كل العالم خاصة في مباريات ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الايطالي.

 

أياكس متصدر المجموعة الثالثة بعد تحقيقه فوز كبير بنتيحة 3_1 خارج ميدانه أمام دورتموند الالماني وسبق له الفوز 4_0 على الفريق الألماني في مباراة الذهاب وسجل 
7 أهداف في شباك دورتموند.

 

النادي الهولندي بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة

4 مباريات فى دورى ابطال أوروبا سجل خلالها الفريق الهولندي 14  هدفا واستقبلت شباكه هدفين فقط.

 

يعد سيباستيان هيلير الإيفواري 
. المعار من ويستهام الإنجليزي 
هداف الفريق الهولندي فى 4 مباريات سجل فيها 7 اهداف وصنع 2 اسيست.

فيما يعتبر اللاعب البرازيلي أنطوني
مصدر الخطورة الأول في الفريق وأفضل لاعب فى مباراة فريقه الهولندي أمام بروسيا دورتموند.

البرازيلي انك ني أفضل صانع للأهداف بتمريرات حاسمة فى مباراة بروسيا دورتموند حيث ساهم فى صنع 5 أسيست.

الى جانب اللاعب برونو فيرنانديز القادم من ساوباولو البرازيلي الذى يعد واحد من المواهب في صفوف أياكس امستردام الهولندي ويشغل مركز الجناح ويتمتع بقدرات عالية على المراوغة حتى في المساحات الضيقة كما يملك أيضا قدرة عالية في التمريرات وصنع 2 اسيست وساهم فى تسجيل 3 أهداف.

مدرب الفريق ايريك تين هاج
يمتلك فكر وأسلوب هجومي بحت 
رغم انه فقد فريق شبه كامل تقريب منذ سنتين ولكن نجح فى تطوير المجموعة الحالية من جميع الجوانب.

يعتمد مدرب اياكس امستردام الهولندي على اللعب والأسلوب الهجومي أمام المنافسين إلى حانب الكرة الشاملة وخلق منظومة وتركيبة هجومية مميزة تعتمد علي التمريرات العرضية والتحولات والزيادة العددية في مناطق المنافسين.

أياكس امستردام تفوق في دوري أبطال أوروبا

لعب 19 مباراة

حقق 11 فوز

7 تعادلات

1 خسارة وحيدة فقط


متصدر الدوري الهولندي كذلك بقوة هجومية

11 مباراة

سجل لاعبوه 37 هدفا

استقبلت شباكه هدفين فقط

أياكس أمستردام بوروسيا دورتموند دوري ابطال أوروبا يوفنتوس بايرن ميونيخ

ترشيحاتنا

مجنونة ياقوطة.. هل ترتفع أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة؟|الزراعة تجيب

وزيرة الهجرة: أنادي شيخ الأزهر بـ والدي العزيز والبابا استضاف المصريين في كينيا وقت كورونا

البلاك فرايدي .. عقوبة العروض الوهمية تصل للحبس وغرامة 2 مليون جنيه

عرفانا بهم..شيخ الأزهر والبابا تواضروس يحتفيان بأربع شخصيات كتبوا أحداثًا تاريخية |فيديو

صندوق مكافحة الإدمان : أغلب المشكلات مرتبطة بالمخدرات .. فيديو

الكنيسة الأسقفية تختار مركز لوجوس في وادي النطرون للكنيسة القبطية الأرثوذكسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لأنها الشيطان.. أبن يقطع رأس أمه ويشعل النيران في جسدها

خاص .. مرتضى منصور لن يعود للزمالك قبل الانتخابات

انفصال منة عرفة عن زوجها محمود المهدي قبل أيام من حفل زفافهما

أنا رجل صعيدى| السبب الحقيقى لانفصال منة عرفة وزوجها

خطة النواب : أولوية الانتقال للعاصمة الإدارية للموظفين المدربين على التحول الرقمي

شيخ الأزهر: كنا على وعي بأن اللعب على أوتار الفتنة الطائفية قد يتحول لحرب

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

بينهم طفلان شقيقان.. ارتفاع ضحايا تسرب الغاز في الطالبية لـ 4 حالات وفاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هكذا أحيا نجوم الفن ذكرى وفاة هيثم أحمد زكى ..صور

كنا عايزين نقلد الأفلام الإباحية.. لماذا قتل طفلان الرضيعة ندى بعد فشلهما في اغتصابها؟

بدأت مشوارها السينمائى مع عماد حمدى وأنهته مع يوسف منصور .. محطات هامة لـ نيللى قبل تكريمها فى القاهرة السينمائى

ليه أدخل أجزخانة ألاقي الصيدلي بيقرأ قرآن..إبراهيم عيسى يثير الجدل وعلاء مبارك:انت مالك؟

فيديو

زغلول معلول وكعب متحني.. تعليقات وضعت مدحت شلبي في أزمة.. ما القصة؟

أقوى تشكيل عصابي.. من هو أبو صالح خُط الصعيد الذي أسقطته الداخلية؟

حساب لكل مسجد.. لماذا أزال وزير الأوقاف صناديق التبرعات من المساجد|فيديو

فعل فاضح بالنقاب.. «رشا» تستعرض جسمها أثناء الطبخ على يوتيوب| فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

اﻟﻤﺰﻳﺪ