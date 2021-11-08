تفوق على الريال واليوفى ودورتموند.. أياكس امستردام نمبر وان بدورى أبطال أوروبا

قلب فريق أياكس أمستردام الهولندي الطاولة على مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني وفاز عليه بنتيجة 3-1 في مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات، لدوري أبطال أوروبا.

واصبح رصيد الفريق الهولندي 12 نقطة، مبتعداً في صدارة المجموعة الثالثة وبقي دورتموند الثالث برصيد 6 نقاط.

ولأول مرة في تاريخه يحقق فريق اياكس امستردام الهولندي العلامة الكاملة في أول 4 مباريات بدورى أبطال أوروبا.

نادي أياكس امستردام الهولندي يتأهل الى دور ال 16 رفقة يوفنتوس الايطالي وبايرن ميونيخ الألماني و ليفربول الإنجليز بعد خروجين متتاليين من دوري المجموعات .

صدى البلد يسلط الضوء على أبرز أرقام اياكس امستردام الهولندي فى دورى ابطال أوروبا وأبرز لاعبيه.

اتسم أداء لاعبو اياكس امستردام الهولندي فى مباريات دورى ابطال أوروبا بالتكتيك والاداء الفردي والجماعي والمستوى العالي وجودة اللاعبين.



يعتبر اياكس امستردام الهولندي واحد من أفضل الفرق في دوري ابطال اوروبا ونجح فى تقديم مردود قوي أمتع به كل العالم خاصة في مباريات ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الايطالي.

أياكس متصدر المجموعة الثالثة بعد تحقيقه فوز كبير بنتيحة 3_1 خارج ميدانه أمام دورتموند الالماني وسبق له الفوز 4_0 على الفريق الألماني في مباراة الذهاب وسجل

7 أهداف في شباك دورتموند.

النادي الهولندي بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة



4 مباريات فى دورى ابطال أوروبا سجل خلالها الفريق الهولندي 14 هدفا واستقبلت شباكه هدفين فقط.

يعد سيباستيان هيلير الإيفواري

. المعار من ويستهام الإنجليزي

هداف الفريق الهولندي فى 4 مباريات سجل فيها 7 اهداف وصنع 2 اسيست.

فيما يعتبر اللاعب البرازيلي أنطوني

مصدر الخطورة الأول في الفريق وأفضل لاعب فى مباراة فريقه الهولندي أمام بروسيا دورتموند.

البرازيلي انك ني أفضل صانع للأهداف بتمريرات حاسمة فى مباراة بروسيا دورتموند حيث ساهم فى صنع 5 أسيست.

الى جانب اللاعب برونو فيرنانديز القادم من ساوباولو البرازيلي الذى يعد واحد من المواهب في صفوف أياكس امستردام الهولندي ويشغل مركز الجناح ويتمتع بقدرات عالية على المراوغة حتى في المساحات الضيقة كما يملك أيضا قدرة عالية في التمريرات وصنع 2 اسيست وساهم فى تسجيل 3 أهداف.

مدرب الفريق ايريك تين هاج

يمتلك فكر وأسلوب هجومي بحت

رغم انه فقد فريق شبه كامل تقريب منذ سنتين ولكن نجح فى تطوير المجموعة الحالية من جميع الجوانب.

يعتمد مدرب اياكس امستردام الهولندي على اللعب والأسلوب الهجومي أمام المنافسين إلى حانب الكرة الشاملة وخلق منظومة وتركيبة هجومية مميزة تعتمد علي التمريرات العرضية والتحولات والزيادة العددية في مناطق المنافسين.

أياكس امستردام تفوق في دوري أبطال أوروبا

لعب 19 مباراة

حقق 11 فوز

7 تعادلات

1 خسارة وحيدة فقط



متصدر الدوري الهولندي كذلك بقوة هجومية

11 مباراة

سجل لاعبوه 37 هدفا

استقبلت شباكه هدفين فقط