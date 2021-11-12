عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين والسودان وسد النهضة.. تفاصيل اجتماع أبو الغيط مع رئيس المجلس الأوروبي بباريس

صدى البلد

عقد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم ١٢ نوفمبر جلسة مباحثات مع شارل ميشيل علي هامش مشاركته في أعمال قمة باريس حول الوضع في ليبيا.

 

وصرح مصدر مسئول بالجامعة العربية أن الأمين العام عرض خلال جلسة المباحثات مع رئيس المجلس الأوروبي تطورات الأوضاع في المنطقة وآفاق التعاون العربي الأوروبي خلال الأشهر المقبلة، والتي من المقرر أن تشهد عقد اجتماع وزاري بين الجانبين مطلع العام المقبل للإعداد لاجتماع  قمة عربية أوروبية قريبة.

 

وأوضح المصدر أن المباحثات تطرقت إلى موضوعات متعددة بناء علي رغبة المسؤول الأوروبي في الاستماع إلى تقييم الأمين العام للجامعة العربية في موضوعات مثل الوضع في السودان وليبيا وتطورات الشأن الفلسطيني وسد النهضة وغيرها من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

 

فيما يتعلق بالشأن الليبي ذكر المصدر أن الأمين العام أعرب عن أهمية مسألة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية ، داعياً إلى تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق هذا الأمر الضروري لاستعادة الدولة الليبية عافيتها وسيادتها الإقليمية علي أراضيها؛ كما أكد علي ضرورة عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد وفقا للتوافقات الدولية في هذا الخصوص .

 

وذكر المصدر  أن الأمين العام أكد أن القضية الفلسطينية ينبغي أن تظل علي أهميتها وأولويتها علي الصعيدين الإقليمي والدولي حتي في ظل تعدد الأزمات التي تنتشر في الشرق الأوسط، مشددا علي اهمية حث اسرائيل علي  العودة الي التفاوض الجدي في إطار عملية سلام حقيقية وفقا للمرجعيات الدولية ، محذرا من خطورة قبول الطرح الاسرائيلي بالاكتفاء بتحسين الاوضاع المعيشية للفلسطينيين كجزء من ادارة الصراع وليس حله ، وان هذا الطرح مصيره الي الفشل ولن يقبل به العرب او الفلسطينيون .

 

وفيما يتعلق بالسودان ، أكد أبو الغيط مجدداً استمرار جهود الجامعة في التواصل الفعال مع الاطراف ، منوها بزيارة الامين العام المساعد حسام زكي للخرطوم مؤخرا للسعي للوصول الي حلول للوضع الراهن عبر الحوار. واعلاء قيمة المصلحة العليا للسودان ، واهمية التكاتف لعبور الوضع الراهن سريعا، ومشيراً ان الجامعة مستمرة في التواصل والتنسيق بع بعثة الامم المتحدة في السودان .

 

اما بالنسبة لسد النهضة ، فقد أوضح الامين العام أن موضوعات الامن المائي في المنطقة العربية صارت أولوية عربية متقدمة، وأنه فينا يتعلق بموضوع سد النهضة فإن الجامعة تصطف بشكل واضح مع الحقوق المائية لكل من السودان ومصر عبر اقرار اتفاق قانوني ملزم  للاطراف الثلاثة، وان المجتمع الدولي مطالب في هذا الإطار بالضغط علي اثيوبيا لكي تسلك النهج المطلوب اللازم لحلحلة الازمة.

ترشيحاتنا

هل المريض يحصل على ثواب عظيم ؟ إمام المسجد النبوي يجيب

وصول أحمد أبو الغيط مقر إقامة مؤتمر باريس حول ليبيا .. فيديو

حادث مروع بـ مكة.. وانطلاق 5 فرق إسعافية

التعليم: لا يحق للطلاب المحولين من الثانوي العام الفني الاحتفاظ بالتابلت

قمّة الغدر.. مصطفى فهمي في مأزق بسبب طليقته فاتن موسى

سد النهضة.. نيوزيلندا تدعم استئناف المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا برعاية أفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل | عودة طائرة مصر للطيران من الأجواء السعودية بعد إقلاعها

بعد إصداره بساعات.. رئيس جامعة الأزهر يتراجع عن تكليف عميد دراسات الإسكندرية

حظر تجول 6 أشهر.. تعديل قانون مكافحة الإرهاب وعقوبات رادعة للمخالفين

عواصف شمسية تصهر لحوم البشر.. علماء يحذرون من دمار الأرض واقتراب نهاية العالم

حظر ونقل وفصل.. إجراءات جديدة تنتظر موظفي الدولة الأيام المقبلة

حدث ليلا.. الصحة: 919 إصابة جديدة بكورونا و 60 وفاة.. عودة طائرة مصر للطيران من الأجواء السعودية بعد إقلاعها

أشرف بن شرقي يقرر الرحيل عن الزمالك.. تعرف على وجهته المقبلة

السعودية.. حريق ضخم بالمدينة المنورة والدفاع المدني يتدخل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية 30 سنة حب بين شفيقة القبطية والطبيب البرنس.. وسر كراهية هند رستم لمفيد فوزي؟

تامر حسني يتألق في حفل أسطوري بموسم الرياض.. فيديو وصور

هاني شاكر يتألق في حفله بمهرجان الموسيقى العربية

طمعا في هاتف محمول.. قاتل صديقه بالجيزة: «دبحته وهو واقف زي الجمل عشان بحبه»

فيديو

فيديو جراف.. تعطيل الدراسة مدة محددة.. أبرز إجراءات قانون مواجهة الأوبئة الجديد

فيديو جراف.. تعرف عليها في الفيس واغتصبها في البساتين.. قصة رانيا وحسن

فيديوجراف.. ليست المرة الأولى .. أشرف زكي يقدم بلاغا بسبب أحمد عبد العزيز

علاقات منة عرفة قبل الزواج وحبس شقيقيها في قضية قتل .. معلومات لا تعرفها عن الفنانة "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ