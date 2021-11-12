فلسطين والسودان وسد النهضة.. تفاصيل اجتماع أبو الغيط مع رئيس المجلس الأوروبي بباريس

عقد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم ١٢ نوفمبر جلسة مباحثات مع شارل ميشيل علي هامش مشاركته في أعمال قمة باريس حول الوضع في ليبيا.

وصرح مصدر مسئول بالجامعة العربية أن الأمين العام عرض خلال جلسة المباحثات مع رئيس المجلس الأوروبي تطورات الأوضاع في المنطقة وآفاق التعاون العربي الأوروبي خلال الأشهر المقبلة، والتي من المقرر أن تشهد عقد اجتماع وزاري بين الجانبين مطلع العام المقبل للإعداد لاجتماع قمة عربية أوروبية قريبة.

وأوضح المصدر أن المباحثات تطرقت إلى موضوعات متعددة بناء علي رغبة المسؤول الأوروبي في الاستماع إلى تقييم الأمين العام للجامعة العربية في موضوعات مثل الوضع في السودان وليبيا وتطورات الشأن الفلسطيني وسد النهضة وغيرها من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

فيما يتعلق بالشأن الليبي ذكر المصدر أن الأمين العام أعرب عن أهمية مسألة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية ، داعياً إلى تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق هذا الأمر الضروري لاستعادة الدولة الليبية عافيتها وسيادتها الإقليمية علي أراضيها؛ كما أكد علي ضرورة عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد وفقا للتوافقات الدولية في هذا الخصوص .

وذكر المصدر أن الأمين العام أكد أن القضية الفلسطينية ينبغي أن تظل علي أهميتها وأولويتها علي الصعيدين الإقليمي والدولي حتي في ظل تعدد الأزمات التي تنتشر في الشرق الأوسط، مشددا علي اهمية حث اسرائيل علي العودة الي التفاوض الجدي في إطار عملية سلام حقيقية وفقا للمرجعيات الدولية ، محذرا من خطورة قبول الطرح الاسرائيلي بالاكتفاء بتحسين الاوضاع المعيشية للفلسطينيين كجزء من ادارة الصراع وليس حله ، وان هذا الطرح مصيره الي الفشل ولن يقبل به العرب او الفلسطينيون .

وفيما يتعلق بالسودان ، أكد أبو الغيط مجدداً استمرار جهود الجامعة في التواصل الفعال مع الاطراف ، منوها بزيارة الامين العام المساعد حسام زكي للخرطوم مؤخرا للسعي للوصول الي حلول للوضع الراهن عبر الحوار. واعلاء قيمة المصلحة العليا للسودان ، واهمية التكاتف لعبور الوضع الراهن سريعا، ومشيراً ان الجامعة مستمرة في التواصل والتنسيق بع بعثة الامم المتحدة في السودان .

اما بالنسبة لسد النهضة ، فقد أوضح الامين العام أن موضوعات الامن المائي في المنطقة العربية صارت أولوية عربية متقدمة، وأنه فينا يتعلق بموضوع سد النهضة فإن الجامعة تصطف بشكل واضح مع الحقوق المائية لكل من السودان ومصر عبر اقرار اتفاق قانوني ملزم للاطراف الثلاثة، وان المجتمع الدولي مطالب في هذا الإطار بالضغط علي اثيوبيا لكي تسلك النهج المطلوب اللازم لحلحلة الازمة.