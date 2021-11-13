لبنان.. حريق هائل يقضي على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية

اندلع حريق هائل اليوم في وادي العزية زبقين في منطقة صور جنوب لبنان وأتى على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والحرجية.



وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام “بأن الرياح القوية ساهمت باقتراب النيران من المنازل السكنية في بلدة الحنية وزبقين ومجدل زون” مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ تعمل على إخماد النيران والسيطرة عليها.



وأوضحت الوكالة أن هناك صعوبة تواجه أكثر من ثمانية فرق إطفاء لإخماد الحريق الذي وصل إلى منطقة جب سويد في خراج بلدة مجدل زون.



وناشد مدير وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور مرتضى مهنا الجيش اللبناني واليونيفيل بالتدخل السريع وإرسال طوافات للمساعدة في إطفاء الحريق بسبب صعوبة التضاريس المنتشرة فيها النيران.

