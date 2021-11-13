سامي إمام : 8% فقط من العقارات مسجلة في مصر ..فيديو

قال سامي إمام رئيس مصلحة الشهر العقاري الأسبق، إن القيادة السياسية اهتمت بأهمية تسجيل العقارات في الشهر العقاري بالنسبة للمواطن والدولة.

وأضاف سامي إمام في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، :"حوالي 8 % فقط من العقارات مسجلة في الشهر العقاري".

وتابع سامي إمام :" أقصى رسم تسجيل للعقارات في الشهر العقاري حاليا بعد التعديلات في القانون 2000 جنيه ".

وأكمل سامي إمام :" يمكن أن يقوم أي مواطن يرغب في تسجيل شقة بالشهر العقاري بتقديم عقد يثبت تواجده في الوحدة السكنية لمدة 5 سنوات وبالتالي يمكن تسجيل الوحدة بكل سهولة ويسر ".

