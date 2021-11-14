زد 2003 يفوز علي بلبيس بهدفين مقابل هدف ببطولة الجمهورية

فاز فريق ٢٠٠٣ بقطاع الناشئين بنادي زد لكرة القدم ، علي فريق بلبيس بنتيجة هدفين مقابل هدف ، في المباراة التي اقيمت بينهما اليوم الأحد بملعب نادي بلبيس ، ضمن منافسات مباريات الاسبوع الخامس لبطولة الجمهورية ٢٠٠٣ لناشئي القسم الثاني بالمجموعة الثانية للموسم الرياضي ٢٠٢٢/٢٠٢١.

يأتي ذلك تحت قيادة الألماني ستيفن مودرات ، ومحمد ممدوح مدرب عام ، وكريم حلمي مدربا ، و خالد سامي مدرب حراس ، ومحمد عبد الوهاب طبيب الفريق ، وعمران صلاح اخصائي علاج طبيعى ، ويحيي معوض إدارى الفريق، فيما احرز هدفي المباراة اليوم الاعب محمد سمير .



ويستعد فريق زد ٢٠٠٣ لمباراته المقبله أمام فريق الداخليه في الثانيه ونصف مساء يوم الأحد المقبل ، بملعب الشيخ زايد بالسادس من اكتوبر ، ضمن منافسات الاسبوع السادس لبطولة الجمهورية ٢٠٠٣ لناشئين القسم الثاني ، بالمجموعة الثانية للموسم الرياضي ٢٠٢٢/٢٠٢١.

