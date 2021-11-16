حالة الطقس ودرجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على الأنحاء كافة.



كما يتوقع الخبراء تكون شبورة مائية كثيفة (من 5 إلى 7 صباحا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وكذلك سقوط أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية (السلوم-مطروح-الاسكندرية) على فترات متقطعة (30% تقريبا)، وأمطارا خفيفة (من 10 مساء إلى صباح بعد غد الأربعاء) على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة (20: 30% تقريبا).



وأضافوا أن بالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.



وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 26 18

الإسكندرية 25 19

وادي النطرون 25 18

طنطا 26 17

شبين الكوم 26 18

دمنهور 25 18

بلطيم 25 17

مطروح 24 18

السلوم 23 16

سيوة 25 15

بورسعيد 25 19

دمياط 25 18

الزقازيق 26 18

المنصورة 26 18

الإسماعيلية 26 17

السويس 27 19

العريش 26 19

رفح 27 18

رأس سدر 26 17

نخل 25 11

نويبع 25 21

طابا 25 20

كاترين 20 12

الطور 27 20

شرم الشيخ 27 20

الغردقة 28 20

مرسى علم 28 19

الفيوم 26 16

بني سويف 26 16

المنيا 27 16

أسيوط 27 17

سوهاج 27 17

قنا 28 16

الأقصر 28 19

أسوان 29 20

إدفو 29 20

أبوسمبل 28 20

الوادي الجديد 28 18

شلاتين 27 19

أبورماد 27 19

حلايب 26 20

رأس حدربة 26 20