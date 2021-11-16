الأقمار الصناعية ترصد سقوط أمطار على مناطق متفرقة تمتد للقاهرة خلال ساعات

تشهد الأحوال الجوية، خلال طقس اليوم، تساقط أمطار خفيفة على عدد من المناطق المختلفة بالبلاد، يصاحب ذلك انخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال الساعات الليل.

وبحسب صور الأقمار الصناعية التي نشرتها هيئة الأرصاد الجوية، فإن السواحل الغربية للبلاد سوف تتأثر خلال طقس اليوم، بسقوط الأمطار تكون خفيفة إلي متوسطة الشدة علي كل من السلوم ومطروح تصل في نهاية الفترة الي الاسكندرية، ولكن مع نهاية يوم الثلاثاء وبداية من الساعات الاولى ليوم غدا الأربعاء، سوف تمتد الأمطار لتشمل الدلتا وتصل الي القاهرة .

وقالت هيئة الأرصاد، إن طقس اليوم، يظل معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، بينما يظل مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك استقرار في حالة الطقس على كافة أنحاء البلاد حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

الأقمار الصناعية

ويكون حالة الطقس، طوال أيام الأسبوع مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد، ويبقى لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره، وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أوضحت أن حالة الطقس، تشهد أيضا فرص محتملة لسقوط الأمطار الخفيفة خلال هذا الأسبوع على مناطق من السواحل الشمالية والغربية وبعض مناطق الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن قناة السويس أيضا ووسط سيناء، تكون على فترات متقطعة، وذلك خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من استمرار الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر، خلال الطقس هذا الأسبوع، تكون على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس لهذا الأسبوع، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى والصغرى 17

السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 18

جنوب سيناء 30 للعظمى والصغرى 20

شمال الصعيد 27 للعظمى والصغرى 16

جنوب الصعيد 32 للعظمى والصغرى 20