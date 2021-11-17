آخر تطورات الحالة الصحية للكاتب إبراهيم عبد المجيد

أجرى الكاتب والروائي إبراهيم عبد المجيد، اليوم الأربعاء، عملية جراحية عاجلة في العمود الفقري، بعد تعرضه لأزمة صحية استمرت عامين وتحديدا في ركبته اليمين، والتي أثرت على حالة ساقه وقدرته على السير بشكل طبيعي.

ويتواجد إبراهيم عبدالمجيد في سويسرا بعد إخضاعه للعملية وحتى تماثله للشفاء تماما، إذ أجرى إزالة للورم في العمود الفقري وحوله.

دعوات طيبة

وطمأن الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد محبيه، على حالته الصحية من خلال منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقال: "أنا بشكر كل من سأل أو بيسأل عني.. أجريت في زيوريخ عملية جراحية استغرقت ثلاثة عشر ساعة لكن سيتم إجراء عملية جراحية أخرى في العمود الفقري أقل وقتا".



وأضاف إبراهيم عبد المجيد "كنت أتصور أني سأقوم بمفاجأة تسعد الأحباء حين أعود لكن الأمر قد يطول وأعتذر عن عدم القدرة علي الرد على الجميع وكل ما أريده هو دعوات طيبة منكم. لا أراكم الله مكروها".