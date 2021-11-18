برلماني يوجه رسالة لأصحاب الأيدي المرتعشة

قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الاقتصاد المصرى يسير فى الطريق الصحيح بشهادة المؤسسات الدولية التى على رأسها البنك الدولى.

وأكد “عمر” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن إداء الاقتصاد المصرى على مستوي العالم جيد جدا وعلى أفريقيا رقم واحد ويجب إكمال خطة الإصلاح الهيكلى للحفاظ على التنمية المستندامة، لافتا إلى أن مصر اتخذت العديد من الطرق الآمنة للحفاظ على ذلك ومنها الاتجاه إلى الرقمنة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الاتجاه الى الرقمنة مكن مصر من الحفاظ على الفاتورة الإلكترونية وزيادة الإيرادات الدولارية، مضيفا أن بعض المسؤلين بعد 2011 أصبح لديهم فكرة دخول السجن إذا لم يتمكن من ممارسة مهامة على أكمل وجه وذلك أدي إلى ظهور الأيادي المرتعشة.

وتابع النائب حديثه: "أوجه رسالة إلى أصحاب الأيادي المرتعشة لا تخافوا واجتهدوا واعملوا بجد واكيد المصير سوف يصبح النجاح فى النهائية وليس السجن".