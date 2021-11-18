سمير فرج: لولا 25 يناير كنا وصلنا لأرباح من السياحة 25 أو 30 مليار دولار ..فيديو

قال اللواء سمير فرج، المفكر والخبير الإستراتيجي، أن محمد الطيب شقيق شيخ الأزهر “ رئيس المجلس المحلي بالأقصر، وكل قرارات الإزالة جاءت من المجلس المحلي للمحافظة وتحمل الكثير .

وأضاف سمير فرج، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه لولا 25 يناير كنا وصلنا لأرباح من السياحة 25 أو 30 مليار دولار .

وتابع سمير فرج، أنني صعقت من مشاهد ساحة معبد الكرنك قبل التطوير، مشيرا إلى انها كانت تعانى من الإهمال الشديد.

ساحة المعبد.

وأشار المفكر والخبير الإستراتيجي إلى أنه قبل تطوير معبد الكرنك كان هناك بارات عشوائية وملعب كرة قدم في ساحة المعبد.