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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحلى خمس سنين فى حياتى.. باسم مرسي يحتفل بعيد ميلاد زوجته

باسم مرسي برفقه زوجته
باسم مرسي برفقه زوجته

احتفل اللاعب باسم مرسي بعيد ميلاد زوجته، عبر حسابه الشخصي بوقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشر باسم مرسي صورة له بصحبه زوجته، وعلق عليها كاتبًا: “كل سنة و انت طيبة، خمس سنين و احنا مع بعض، احلى خمس سنين فى حياتى، ربنا يخليكى ليا انتى و بناتنا”.

باسم مرسي يقود هجوم سيراميكا كليوباترا لمواجهة البنك الأهلي

الدوري المصري.. باسم مرسي يقود هجوم سيراميكا كليوباترا أمام المقاصة

أعلن الكابتن هيثم شعبان، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة البنك الأهلي، ضمن مباريات الجولة الرابعة بالدوري العام.

ويبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: مصعب البطاط  - خالد صبحي - سيف تقا  - أحمد محسن.

خط الوسط:  كوامي بونسو - بلال السعيداني - محمد حسن -  محمد إبراهيم .

خط الهجوم :شادي حسين - باسم مرسي.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمد كوكو  - محمود البدري - عمرو الحلواني - محمود نعيم - شريف دابو - محمود نبيل - ايفانز منساه - محمد توني  - مصطفى ميسي.

 

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