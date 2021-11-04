الدوري المصري.. باسم مرسي يقود هجوم سيراميكا كليوباترا أمام المقاصة

أعلن الكابتن هيثم شعبان، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة مصر المقاصة، ضمن مباريات الجولة الثالثة بالدوري المصري.

ويبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: مصعب البطاط - عبد الله محمود - سيف تقا - أحمد محسن.

خط الوسط: محمود نبيل - محمد حسن - محمد إبراهيم - شريف دابو - شادي حسين.

خط الهجوم: باسم مرسي.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمد كوكو - محمود البدري - عمرو الحلواني - محمود نعيم - شادي حسين - كوامي بونسو - ايفانز منساه - محمد توني - - مصطفى ميسي - بلال السعيداني.