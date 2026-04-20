الاستثمار: الانتهاء قريبا من اختيار بنوك الاستثمار المسؤولة عن إدارة طروحات الشركات

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الإٍستثمار والتجارة الخارجية، أن القطاع الصناعي في مصر شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنه يمثل نحو 20% من نمو الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس أهمية مواصلة دعمه وتطويره.

وقال محمد فريد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أنه من المتوقع الانتهاء قريبًا من اختيار بنوك الاستثمار المسؤولة عن إدارة طروحات الشركات.

وأضاف أنه سيتم بدء الخطوات التنفيذية لطرح شركة مصر لتأمينات الحياة، إلى جانب طرح بنك القاهرة خلال شهري مايو ويونيو 2026، وذلك عبر البورصة المصرية، في إطار خطة الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتنشيط سوق المال.