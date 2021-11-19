أسامة الأزهري: حسن البنا ترك إرثًا مؤلمًا ومؤسفًا.. فيديو

قال الدكتور أسامة الأزهري، إن حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، ترك إرثًا مؤلمًا ومؤسفًا، مضيفًا أن هذا الإرث يتلخص في عدة نقاط أو كلمات، أولها الندم فقد انهارت المنظومة التي خيل إليه أنه نجح في بنائها فترك من ورائه أثر شديد الندم.

وأضاف الأزهري خلال لقائه بالإعلامي أحمد الدريني، في برنامج الحق المبين، والمذاع عبر فضائية dmc، أنه كما ترك من ورائه إرث أخر يتلخص في الفوضى وانفراط الأمر وعشرات الرؤوس التي أطلت ونازعته فيه وليسوا على تأهيل علمي وليسوا على مكنة علمية أو مقدرة علمية.

وتابع: كما ترك من ورائه إرث شديد التعقيد والظلمانية من التفكير، أيضًا ترك من ورائه إرث من القتل والفرح بالقتل والاستبشار به، منوها بأن هذا الإرث المرير جاء من خلط أصول الدين بفروعه، حيث خيل إليه أن الحكم والسياسة من أصول الدين ومن أمور العقائد.

واكمل الدكتور أسامة الأزهري: هذا الخطأ العلمي الذي يبدو للسائل أنه يسير وليس بالفداحة الكبيرة، مع مرور السنوات والاندفاع في هذا الخطًا يؤدي بنا إلى نتائج كارثية.