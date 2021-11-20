عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس طرفي مشاجرة تسببا فى إصابة شخصين بالمرج

مشاجرة
مشاجرة

قررت جهات التحقيقات حبس طرفي مشاجرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه فى التسبب فى إصابة شخصين وإطلاق النار بمنطقة المرج.

وكان قد تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بالمرج .

تبلغ لقسم شرطة المرج من إحدى المستشفيات باستقبالها سائق "توك توك" ، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس مصاب بطلق ناري بالجسم ، وأحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم مصاب بجرح قطعي بالجسم، على إثر ادعاء مشاجرة فيما بينهما بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء تواجد الطرف الأول أسفل سكن الطرف الثاني لزيارة أحد أقاربه حدث بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الأول على الطرف الثاني باستخدام سلاح أبيض "سكين " محدثاً إصابته ، مما أثار حفيظة الطرف الثاني فقام بإحضار فرد خرطوش من الشقة سكنه ، وقام بإطلاق عيار ناري تجاه الطرف الأول محدثاً إصابته ، أمكن ضبط طرفي المشاجرة .

واعترفا بارتكاب الواقعة ، كما أضاف الطرف الأول بتخلصه من السلاح الأبيض المُستخدم فى ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام كما تم بإرشاد الطرف الثاني ضبط السلاح الناري المستخدم فى ارتكاب الواقعة - طلقة فارغة من ذات العيار ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس طرفي مشاجرة مشاجرة اصابة إطلاق النار

موضوعات متعلقة

دفاع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر: الحكم نهائي وواجب النفاذ

المشدد 13 سنة لـ مبيض محارة بتهمة حيازة هيروين وسلاح في الحوامدية

السجن 9 سنوات لعامل متهم بالاتجار فى الهيروين وحيازة سلاح بالحوامدية

حكم بحبس زياد العليمي و2 آخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة

22 ديسمبر.. الحكم فى قضية تعويض ضد شركة سيارات بسبب عيب صناعة

الحكم في استئناف “ميرهان هشام” على حكم تعويضها عن فيديو تامر أمين..22 ديسمبر

عاهة مستديمة بعينه وذراعه.. المشدد 7 سنوات لمتهم شرع فى قتل شخص بإمبابة

جنايات الجيزة تعاقب تاجر مخدرات بـ المؤبد

ترشيحاتنا

نشرة المنوعات.. محتال يخدع مليونيرة.. امرأة تعتدي على سائق تاكسي وسط الطريق.. وإنقاذ 10 عالقين في مياة السيول

تعطيل الدراسة في 7 محافظات بسبب الأمطار .. اليوم

في لقطة إنسانية ..أكرم توفيق يهدي تيشرت الأهلي لمشجع من ذوي الاحتياجات

سقوط أمطار مصاحبة لرياح بالبحيرة|شاهد

أمطار ورعد.. هيئة الأرصاد الجوية تنصح المواطنين بارتداء الملابس الشتوية

الصحة تعلن خطوات تعديل بيانات التسجيل لتلقي لقاح كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق بعد قليل.. فيديو

الطقس السيئ يبدأ ظهر السبت|تعطيل الدراسة بالمحافظات الشمالية وهذا موقف القاهرة والجيزة

رجعت البيت لقيته مع أمي.. شاب يمزق جسد عامل في أوسيم

هاني شاكر يهاجم حسن شاكوش وعمر كمال: "حسبي الله ونعم الوكيل فيكم"

بسرعة جنونية.. سيارة نقل تحطم ملاكي وربع نقل أعلى الدائري باتجاه المعادي

خناقة شوارع داخل فرع فودافون.. والشركة: جاري التحقيق في الواقعة.. فيديو

خصم 6 نقاط وهبوط للدرجة الثانية.. أمين صندوق الزمالك: الأمور أصبحت صعبة للغاية

تحذير جديد عن حالة الطقس من الأرصاد.. ونصيحة للمواطنين للتعامل مع حدته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أشهر طويلة من الصراع مع الفيروس.. كورونا يقتل طبيبًا قويا|صور

براءة اختراع كاذبة.. محتال يخدع مليونيرة ويسرق منها ملايين الجنيهات

لكمات وركلات عنيفة.. شاهد امرأة تعتدي على سائق تاكسي لسبب غريب |فيديو

فى ذكرى ميلاد برلنتي عبد الحميد.. درة قدمت شخصيتها وتزوجت الرجل الثاني بعد عبد الناصر

فيديو

فيديو جراف.. وزير التعليم : خبر موتي شائعة.. والوزارة تستعد لمواجهة الطقس السئ

فيديو جراف.. 350 مليون مستخدم.. حجب لعبة فورتنايت Fortnite

هاني شاكر في مرمى النقد.. ساويرس وآخرون هاجموه وهؤلاء تحدوه

حرب باردة قبل انتخابات الزمالك .. هل يعود مرتضى منصور ومجلسه للنادي

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ