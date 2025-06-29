راجعين من الشغل.. الداخلية تكشف تفاصيل العثور على جثتين أسفل كوبري بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بعدد من الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن العثور على شخصين متوفيين أسفل أحد الكبارى بالقاهرة.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 الجارى تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بأنه حال إستقلال المتوفيان "عاملان توصيلات كهربائية" دراجة نارية عقب إنتهائهما من عملهما أعلى الكوبرى المشار إليه رفقة قائد الدراجة النارية ، إختل مقود الدراجة النارية بيده ، مما أدى إلى إصطدامه بسور الكوبرى وسقوط مستقليها من أعلى الكوبرى وحدوث إصابتهما التى أودت بحياتهما.

تم ضبط قائد الدراجة النارية فى حينه ، وبمواجهته أقر بما جاء بالفحص وعلل هروبه من مكان الحادث خشية تعرضه للمسائلة القانونية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.