مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بسوهاج

لقى 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة مصرعهم عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بسوهاج.

البداية عندما وردت معلومات أكدتها تحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق اتهامهم فى 27 جناية ومحكوم عليهم فى جنايات "مخدرات، وسلاح بدون ترخيص، وسرقة بالإكراه"، بجلب كمية من المواد المخدرة تمهيداً للاتجار بها، وحيازتهم أسلحة نارية غير مرخصة.





عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج بمشاركة قطاع الأمن المركزى.

وقد أسفر تبادل إطلاق النيران عن مصرعهم، وبحوزتهم "13 قطعة سلاح نارى "3 بنادق آلية - 4 بنادق خرطوش- 5 فرد خرطوش – طبنجة" – كميات من المواد المخدرة المتنوعة"، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 9 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





