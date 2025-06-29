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الأهلي يتسلم الدفعة الأولى من مكافأة كأس العالم للأندية.. ويترقب تسوية الضرائب الأمريكية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يتسلم الدفعة الأولى من مكافأة كأس العالم للأندية.. ويترقب تسوية الضرائب الأمريكية

الأهلي
الأهلي
إسراء أشرف

تسلم النادي الأهلي مبلغ 7.9 مليون دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كدفعة أولى من مكافأة مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

ويمثل هذا المبلغ الجزء الأكبر من إجمالي المكافأة المُخصصة للنادي، والتي تبلغ 11.5 مليون دولار، بواقع:

9.5 مليون دولار كمكافأة أساسية للمشاركة في البطولة بنظامها الجديد.

2 مليون دولار نظير التعادل في مباراتي إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي.

ويتبقى للنادي 3.1 مليون دولار لم يتسلمها بعد، حيث يُنتظر تحويلها عقب انتهاء البطولة في 13 يوليو المقبل، لكن بعد خصم الضرائب الأميركية المفروضة على الفرق المشاركة، والتي تتراوح نسبتها بين 21% و30% حسب القوانين الضريبية المعمول بها.

وفي هذا السياق، تعاقدت إدارة الأهلي مع مكتب متخصص في الاستشارات الضريبية لتقليل حجم المبالغ المستقطعة، وذلك من خلال تقديم مستندات رسمية تهدف لتخفيض النسبة المقررة من الضرائب المفروضة على النادي.

وكان الأهلي قد ودّع البطولة من دورها الأول، بعد أن تعادل سلبيًا مع إنتر ميامي، وخسر بثنائية نظيفة أمام بالميراس، قبل أن يختتم مشواره بتعادل مثير 4-4 مع بورتو.

وعقب انتهاء المشاركة، منح الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 18 يومًا، في ظل ضغط المباريات المتواصل، وعدم حصول الفريق على أي راحة بعد نهاية الدوري المحلي، نتيجة الاستعدادات المبكرة للمشاركة في المونديال.

ومن المنتظر أن يعود الفريق للتدريبات بعد فترة الراحة، لبدء التحضيرات للموسم الجديد، حيث يطمح الأهلي لمواصلة المنافسة على كافة البطولات المحلية والقارية.

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