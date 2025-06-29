نقيب الإعلاميين: ثورة 30 يونيو أعادت للوطن هويته.. والرئيس السيسي قائد البناء والتنمية

هنأ النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وجموع الشعب المصري بالذكرى الـ12 على قيام ثورة 30 يونيو التي ضرب فيها الشعب المصري أروع الأمثلة في التضحية والفداء من أجل الوطن.

قال نقيب الإعلاميين إن ثورة 30 يونيو سطر فيها الشعب المصري ملحمة خالدة في الحفاظ على هوية الوطن ليكتب بعدها ميلاد مسار جديد من مسارات العمل الوطني، لتنطلق بعدها مسيرة البناء والتنمية الحقيقية في كل ربوع مصر لتثبيت دعائم الجمهورية الجديدة.

وأضاف سعدة أن الذكرى الـ12 لثورة 30 يونيو تأتي لتحمل معها الآمال الجديدة المتواصلة لكل المصريين والطموحات والآفاق الواسعة للدولة المصرية للمضي قدمًا للأمام والدفع نحو تحويل تلك الطموحات والآمال إلى واقع يشعر به كل المواطنين.

وأكد نقيب الإعلاميين أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رجل وطني شريف، وكانت له رؤية مستقبلية في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، حيث وضعت القيادة العامة للقوات المسلحة خطة طموحة للتطوير الشامل للقدرات القتالية للجيش المصري، وتحديث وتنويع مصادر تسليحه في مختلف أسلحته وأفرعه الرئيسية.

وارتكزت الجهود المصرية لتحديث وتطوير قدرات القوات المسلحة على مبدأ «تنويع مصادر السلاح»، دون احتكار لطرف على حساب الآخر، بما يضمن استقلالية القرار المصري.

كما نجح فخامة الرئيس، مدعومًا بإرادة المصريين، في تحقيق إنجازات ومشروعات عملاقة، حيث تم إعادة الاقتصاد المصري إلى مكانته وحقق معدلات مرتفعة من النمو، واستعادت مصر علاقتها مع الدول الخارجية التي تدهورت إبان حكم الإخوان، وبدأت مسيرة التنمية الشاملة.

واختتم نقيب الإعلاميين تهنئته بالذكرى الـ12 لثورة 30 يونيو قائلًا: إننا فخورون بما حققته الدولة المصرية من إنجازات ملموسة في شتى المجالات تحت قيادتكم الرشيدة، ونجدد دعمنا لكل خطوات البناء والتنمية، لاستكمال دعائم الجمهورية الجديدة التي تبني ولا تهدم، تجمع ولا تفرق.