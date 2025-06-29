قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسم موقف الشناوي وأشرف داري من الرحيل عن الأهلي
نقيب الإعلاميين: ثورة 30 يونيو أعادت للوطن هويته.. والرئيس السيسي قائد البناء والتنمية
داسم يكسر حدود الكلمة إلى عالم من الإحساس
راجعين من الشغل.. الداخلية تكشف تفاصيل العثور على جثتين أسفل كوبري بالقاهرة
هل يرحل؟ تطورات جديدة بشأن مستقبل وسام أبو علي مع الأهلي
البحيرة: توريد أكثر من 316 ألف طن قمح لشون وصوامع المحافظة
وزير الشئون النيابية: حادث المنوفية هز الوطن.. ولن نتهاون في المحاسبة والمكاشفة
من "الدبابات" إلى "دبي".. سكان وادٍ بسيناء يغيرون اسمه أملًا في مستقبل سياحي مشرق
القبض على شخص تسبب فى انقلاب سيارة على كوبرى بمدينة نصر
الثانوية العامة ثلاث سنوات.. ننشر أبرز ملامح مشروع قانون التعليم
الأهلي يتسلم الدفعة الأولى من مكافأة كأس العالم للأندية.. ويترقب تسوية الضرائب الأمريكية
طالبة تصاب بإغماء داخل لجنة امتحان في المحلة بسبب حرارة الجو ونقلها إلى المستشفى.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

من "الدبابات" إلى "دبي".. سكان وادٍ بسيناء يغيرون اسمه أملًا في مستقبل سياحي مشرق

وادي دبي وسط جبال سرابيط الخادم
وادي دبي وسط جبال سرابيط الخادم
ايمن محمد

تمنى سكان وادي الدبابات بمنطقة سرابيط الخادم في مدينة أبو زنيمة أن يصبح ذلك الوادي مثل مدينة دبي الإماراتية ولذلك غيروا اسمه من الدبابات إلي " دبي"  ووضعوا لافتة بالاسم الجديد "دبي"

ورغم جبال المنطقة وطبيعتها الخلابة مازالت لم تستغل سياحيا رغم أنها منطقة فريدة في السفاري والطبيعة الغنية بالمعادن من بينها المنجنيز  و الفيروز و رمل الزجاج الذي اكتشفه القدماء المصريين وبنوا معبد الآله حتحور سيدة الفيروز على قمة الجبل.

يوجد في مدخل منطقة سرابيط الخادم بعدة كيلو مترات وادي  " دبي"  والتي كان اسمه " الدبابات" وحوله الأهالي لذلك الاسم الذي يحمل اماني التنمية ليصبح مثل مدينة دبي الإماراتية.

في مدخل دبي وضعت لافتة بالاسم بالقرب من صخرة عملاقة مميزة تشبه السلحفاة البرية. 

يقول يوسف بركات منظم رحلات سياحية في منطقة سرابيط الخادم وهضبة ام بجمة ومن سكان المنطقة أن الوادي كان اسمه الدبابات و حول اسمه السكان إلي دبي ابو زنيمة، مشيرا الأهالي يهتمون بالسياحة والبيئة في هذه المنطقة مشيرا الي انها ذات طبيعة خلابة.

وأضاف سيد ربيع من سكان منطقة سرابيط الخادم أن وادي دبي ولا يسكن فيه نحو 50 أسرة وبها عشرات المنازل مشيرا الي انه يوجد به العديد من الخدمات رغم يقع في عمق جبال سرابيط الخادم.

وتعتبر منطقة سرابيط الخادم منطقة أثرية وغنية بالمعادن مثل المنجنيز و الفيروز علاوة على أنها منطقة سفاري و آثار وبها العديد من مغارات الفيروز و المنجنيز. 

جنوب سيناء قرية دبي سرابيط الخادم غيروا الاسم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكم في دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم

الحكم في دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم.. السبت

1200 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

1200 جنيه| سعر الجنيه الذهب يواصل النزيف وعيار 21 مفاجأة

باقي 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باقي 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا عن هؤلاء المشتركين

كامل الوزير

في تصريحات خاصة لأحمد موسى .. قرارات عاجلة من كامل الوزير بعد حادث المنوفية|فيديو

رئيس الوزراء

بعد ترحيلها بقرار رسمي| هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة 30 يونيو بالقانون

حادث الطريق الإقليمي

إيه اللي حصل؟| مشادة بين لميس الحديدي ومتحدث محافظة المنوفية بسبب حادث الطريق الإقليمي

ميدو

ميدو ردًا على هجوم زكي عبد الفتاح: «كتر خيرك .. والعيب مش عليك»

صورة أرشيفية

بلاغ رسمي ضد فنان شهير بسبب مشاجرة مرورية بحدائق الأهرام

ترشيحاتنا

هاتفا Oppo Reno 14 وVivo T4 Ultra

أيهما أفضل للشراء.. هاتفا Oppo Reno 14 أو Vivo T4 Ultra ولماذا

هيونداي فيرنا موديل 2006

هيونداي فيرنا مستعملة سعرها 250 ألف جنيه

سكودا فيليشيا موديل 1997

اشتري سكودا فيليشيا هاتشباك بـ 150 ألف جنيه

بالصور

الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخريج دفعات من وزارة النقل والجمارك بعد تدريب وتأهيل وطني شامل

صورة من حفل التخرج
صورة من حفل التخرج
صورة من حفل التخرج

وزير التموين ومحافظ الشرقية يفتتحان سوق اليوم الواحد بالعاشر من رمضان

وزير التموين
وزير التموين
وزير التموين

الممنوعون من فاكهة الصيف.. 5 فئات محظور عليها تناول التين البرشومي

التين البرشومي
التين البرشومي
التين البرشومي

تقرأ من النوتة.. موقف آخر محرج لـ شيرين في حفل موازين

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

فيديو

السيارة

القبض على شخص تسبب فى انقلاب سيارة على كوبرى بمدينة نصر

شيرين عبد الوهاب

تقرأ من النوتة.. موقف آخر محرج لـ شيرين في حفل موازين

المطرب الشامي

حضن وقبلة.. فتاة تقتحم المسرح بحفل المطرب الشامي في دبي

نانسي عجرم

آه ونص.. نانسي عجرم تشعل حماس جمهورها في حفل لندن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: طريق دمنهور – دسوق كارثة أخرى في الانتظار

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

المزيد