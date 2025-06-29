من "الدبابات" إلى "دبي".. سكان وادٍ بسيناء يغيرون اسمه أملًا في مستقبل سياحي مشرق

تمنى سكان وادي الدبابات بمنطقة سرابيط الخادم في مدينة أبو زنيمة أن يصبح ذلك الوادي مثل مدينة دبي الإماراتية ولذلك غيروا اسمه من الدبابات إلي " دبي" ووضعوا لافتة بالاسم الجديد "دبي"

ورغم جبال المنطقة وطبيعتها الخلابة مازالت لم تستغل سياحيا رغم أنها منطقة فريدة في السفاري والطبيعة الغنية بالمعادن من بينها المنجنيز و الفيروز و رمل الزجاج الذي اكتشفه القدماء المصريين وبنوا معبد الآله حتحور سيدة الفيروز على قمة الجبل.

يوجد في مدخل منطقة سرابيط الخادم بعدة كيلو مترات وادي " دبي" والتي كان اسمه " الدبابات" وحوله الأهالي لذلك الاسم الذي يحمل اماني التنمية ليصبح مثل مدينة دبي الإماراتية.

في مدخل دبي وضعت لافتة بالاسم بالقرب من صخرة عملاقة مميزة تشبه السلحفاة البرية.

يقول يوسف بركات منظم رحلات سياحية في منطقة سرابيط الخادم وهضبة ام بجمة ومن سكان المنطقة أن الوادي كان اسمه الدبابات و حول اسمه السكان إلي دبي ابو زنيمة، مشيرا الأهالي يهتمون بالسياحة والبيئة في هذه المنطقة مشيرا الي انها ذات طبيعة خلابة.

وأضاف سيد ربيع من سكان منطقة سرابيط الخادم أن وادي دبي ولا يسكن فيه نحو 50 أسرة وبها عشرات المنازل مشيرا الي انه يوجد به العديد من الخدمات رغم يقع في عمق جبال سرابيط الخادم.

وتعتبر منطقة سرابيط الخادم منطقة أثرية وغنية بالمعادن مثل المنجنيز و الفيروز علاوة على أنها منطقة سفاري و آثار وبها العديد من مغارات الفيروز و المنجنيز.