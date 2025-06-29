حسم موقف الشناوي وأشرف داري من الرحيل عن الأهلي

نفى الإعلامي أحمد شوبير ما تردد بشأن وجود عروض لرحيل الدولي محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي على "أون سبورت إف. إم": "لا توجد أي عروض رسمية لمحمد الشناوي، واللاعب مستمر مع الأهلي ولا نية لرحيله في الميركاتو الجاري".

كما علّق شوبير على مستقبل المدافع المغربي أشرف داري، مؤكدا أن الأهلي لا يُخطط للاستغناء عنه، وأنه ضمن حسابات الجهاز الفني بقيادة البرتغالي ريكاردو ريبيرو.

وفي السياق نفسه، حسم زهير داري، والد اللاعب، الجدل حول مستقبل نجله، مؤكدًا في تصريحات خاصة لـ"كورة بلس" أن كل ما يُنشر في الصحف المغربية عن رحيل داري لا أساس له من الصحة.

وقال والد اللاعب: "أشرف لم يطلب الرحيل نهائيًا، والمدرب مقتنع بقدراته. هو مستمر في الأهلي حتى نهاية عقده، بل ويعتبر النادي أفضل من أي تجربة أوروبية سابقة له".

وأضاف: "أشرف يشعر بانتماء كبير للنادي الأهلي، ويتمنى الاستمرار بقميصه لأطول فترة ممكنة، وهو جاهز بنسبة 100% للمشاركة في مواجهة بورتو ولم يُعانِ من أي إصابة مؤخرًا".