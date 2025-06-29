هل يرحل؟ تطورات جديدة بشأن مستقبل وسام أبو علي مع الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، آخر التطورات المتعلقة بمستقبل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ظل الأنباء المتداولة بشأن رحيله المحتمل خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأكد شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية عبر "أون سبورت إف. إم"، أن الأهلي لم يتلق حتى الآن أي عروض رسمية من أندية لضم اللاعب، رغم وجود اهتمام واضح من جانب عدد من الأندية العربية والأوروبية التي أبدت رغبتها في التعاقد مع وسام بعد ظهوره اللافت في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة.

وأوضح شوبير أن النادي الأهلي يتمسك ببقاء اللاعب ضمن صفوفه، نظراً لأهميته الفنية وكونه أحد العناصر الأساسية في تشكيل الفريق، مشيراً إلى أن الإدارة لا تُفكر حالياً في التفريط بخدماته.

وأضاف: "المدير الرياضي السابق بالأهلي عقد جلسة مع اللاعب، وتم على إثرها تعديل عقده ورفع قيمته المالية، في خطوة تعكس رغبة النادي في الحفاظ عليه".

ويعد وسام أبو علي من أبرز لاعبي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، ونجح في لفت الأنظار خلال مشاركته مع الفريق في المحافل الدولية، ما جعله محط أنظار عدد من الأندية المهتمة بضمه.