مصر تجدد التزامها باتفاق ملزم بشأن سد النهضة.. بايدن يخضع لفحوصات طبية ويسلم السلطة لهاريس.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر تسجل 892 إصابة جديدة بكورونا.. و 31 حالة وفاة

التحالف يدمر 3 طائرات مسيرة كانت تستهدف جنوب السعودية

تونس.. تفكيك خلية تضم 20 عنصرا خططت لشن هجمات

واشنطن تطالب الحوثيين بالإفراج عن موظفي السفارة الأمريكية

هولندا.. إصابة شخصين في مواجهات بين الشرطة والمحتجين على قيود كورونا



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الوطن" إن وزير الخارجية المصري سامح شكري، أكد أن مصر تسعى بكل جهودها للتوصل إلى اتفاق ملزم في سد النهضة الإثيوبي، يضمن مصالح الدول الثلاث، مضيفًا خلال مؤتمر صحفي بحضور نظرائه من فرنسا واليونان وقبرص في العاصمة اليونانية أثينا، أن جهود القاهرة ستستمر للتوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث.

وذكرت "الأنباء" أن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 31 حالة وفاة و829 إصابة جديدة بفيروس كورونا مشيرةً إلى خروج 719 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 290671 حتى اليوم.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "القبس" إن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن تدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة، أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه جنوب السعودية، وذلك بعد أن أعلن عن بدء تنفيذ عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد بعد أن تم إسقاط وتدمير الطائرات المفخخة.

وذكرت "الجريدة" أن وزارة الداخلية التونسية أعلنت ن تفكيك خلية تضم 20 عنصرا وصفتها بالمتشددة تنشط في محافظة جندوبة شمال غرب البلاد، بالقرب من الحدود مع الجزائر، وكانت بصدد رصد مؤسسات حيوية في تونس لغرض استهدافها بهجمات إرهابية.

وأفادت "الوطن" بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أدان احتجاز مليشيات الحوثي للموظفين اليمنيين في السفارة الأمريكية بصنعاء، مطالبا أياها بالإفراج عن المحتجزين فورا.

دوليًا، قالت "الأنباء" إن البيت الأبيض أعلن أن كيفين أوكونور الطبيب الشخصي للرئيس جو بايدن أوضح في تقريره الخاص، أن "الصحة الجسدية لرئيس الولايات المتحدة تسمح له بتأدية مهامه رئيسا للبلاد"، وذلك بعد خضوعه لفحوصات طبية ونقل سلطاته مؤقتا إلى نائبته كامالا هاريس، حيث تولت مهام الرئيس لقرابة 3 ساعات.

وأشارت "الراي" إلى أن الشرطة الهولندية أن شخصين على الأقل أصيبا بجروح في المواجهات بين الشرطة والمحتجين على قيود كورونا في مدينة روتردام مساء الجمعة. وخرج مئات الأشخاص إلى الشوارع احتجاجا على قواعد التباعد الاجتماعي والقيود على التنقل.