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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري: التحرش الجنسي موجود في كل مكان.. فيديو

التحرش
التحرش

قالت إكرام خليل، استشاري العلاج النفسي للأطفال، إن التحرش الجنسي موجود في كل مكان، ومنذ فترة طويلة، ولكن مواقع التواصل الاجتماعي قامت بتسليط الضوء على التحرش خلال الساعات الأخيرة، معقبة: "التحرش موجود في الغيط والنادي، وفي كل زمان ومكان،... الشيطان مش واخد إجازة، ويعمل على تدمير الاطفال من خلال الايذاء الجنسي". 


وتابعت "خليل"، خلال حواره مع الإعلاميات ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، ببرنامج "3 ستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن  التحرش الجنسي ليس قاصرًا على الرجل فقط، بل هناك بعض السيدات تتحرش بالأطفال، خاصة  زوجة الأب. 


ولفتت إلى أن  الناس تهتم بالمصوغات الذهبية بصورة كبيرة، ولا تتركها إلا داخل الدولاب، أو في بعض الامكان التي لا يعلمها حتى الأقارب، وتترك الأولاد في الشارع دون اهتمام  يذكر. 
 


بالفيديو..استشاري: "الاطفال السايبة بتعلم التحرش"

قالت إكرام خليل، استشاري العلاج النفسي للأطفال، إن البعض يترك الأطفال الذكور في الشارع، لتعليمهم الجراءة وخلافه، وهذا خطأ للغاية، معقبة: "المال السايب بيعلم السرقة ، والأطفال السايبة بتعلم التحرش" .


وتابعت "خليل"، خلال حواره مع الإعلاميات ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، ببرنامج "3 ستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن هناك فرق ما بين المعرفة الجنسية والتوعية ، مشيرة إلى ضرورة توعية الاطفال بخطورة لمس الجسم ، خاصة منطقة المايوه. 


وحذرت من الاستحمام  الجماعي المتواجد في بعض الأسر، معقبة: "الحمموم الجماعي بيعلم الطفل إن الجسد ليس له حرمه ، وهذا خطا، الجسم منطقة مقدسة ، ممنوع اللمس او النظر من أي مكان" 

بالفيديو...استشاري: الطفل ليس له أي دوافع جنسية للقيام بالتحرش


شددت إكرام خليل، استشاري العلاج النفسي للأطفال، على ضرورة تعليم الطفل كيفية الدفاع عن نفسه من التعرض للتحرش أو الاغتصاب،  مشيرة إلى أن الطفل ليس له أي دوافع جنسية للقيام بالتحرش، وما يتعرض له عبارة عن إيذاء يحطم مشاعره.


وتابعت "خليل"، خلال حواره مع الإعلاميات ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، ببرنامج "3 ستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن بعض الأطفال تخشى من الافصاح عن تعرضها للتحرش، خوفًا من العقاب، او خوفًا من الايذاء من قبل المتحرش، مشيرة إلى أن هناك جد قام باغتصاب أحفاده، وهناك "داده" قامت  بالتحرش بالفتاة التي ترعاها. 


 وحذرت من اتمام العلاقة الزووجية أمام الاطفال، لأن هذا يؤدي إلى الإيذاء الطفلي والسمعي للأطفال،  ورؤيتهم لهذا الامر قد يؤدي إلى قيامهم بتقليد العلاقة الجنسية ، لأنها ليست عيبًا  من وجهة نظر الطفل، لأن والديه قام بهذا الامر.


بالفيديو...استشاري: هذه الإشارة تدل على تعرض طفلك للتحرش 


قالت إكرام خليل، استشاري العلاج النفسي للأطفال، إن هناك طفل اعتدى عليه من قبل عمه، فقام والده بتقيده بالسلاسل، لانه ترك عمه يقوم بهذا الامر، بينما لم يقوم بأي رد فعل مع شقيقه. 


وتابعت "خليل"، خلال حواره مع الإعلاميات ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، ببرنامج "3 ستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن 95 % من الفتيات التي تتاجرن بالجنس، تعرضن للتحرش، و85% ممن يتعاطون المواد المخدرة  تعرضوا لإيذاء جنسي وبدني، وتعرضوا لصدمات شديدة، وهذا يعني ان عدم علاج الإيذاء الجنسي بشكل صحيح سيؤدي إلى كارثة. 


 وأشار إلى أن الإيذاء الجنسي صدمة تعوق قدرة الطفل، مما يؤدي إلى تغير طبيعية جسم الطفل، وفي هذ الحالة الطفل يكون في حاجة إلى الحصول على حقه ، لكي لا يشعر بانه كائن ناقص، معقب:" الطفل في هذه الحالة يكون في حاجة إلى حضن الام،  والحصول على حقه".


 ولفتت إلى أن الطفل الذي قد يقوم بأي إشارة جنسية قبل سن المراهقة ، فهذا يعني ان الطفل قد تعرض للتحرش البصري او السمعي او فعلي مشيرة إلى أن الكثير من الأطفال يكون لديهم ميل للانتحار، بسبب تعرضهم للإيذاء الجنسي .

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