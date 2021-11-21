النائب إيهاب منصور يشارك في فعالية إطلاق الإصدار الأول لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بـ ٢٧ محافظة

تلقى المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، دعوة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لحضور فعالية إطلاق الإصدار الأول لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة ب ٢٧ محافظة، والمقرر عقده ببأحد فنادق الزمالك يوم الاحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١.

يأتي ذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، وفريدريكا مايير ممثل صندوق الامم المتحدة للسكان فى مصر.

وأشار النائب إيهاب منصور ، إلى أن الدعوة اشتملت على إشارة إلى أن مصر قدمت التقرير الوطنى الثالث فى المنتدى السياسى فى يوليو ٢٠٢١ ، فى اطهار التزام الدولة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ ، وذلك لمحاولة تحقيق المساواة بين المحافظات.

وتجدر الاشارة إلى أنها المرة الأولى للحكومة المصرية متمثلة فى وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية ، أن تقوم بالشراكة مع صندوق الامم المتحدة للسكان UNFPA بإعداد تلك التقارير، وحددت تلك التقارير المستهدفات على مستوى المحافظات، وأيضاً التحديات والفرص المتاحة وكذلك صياغة المعادلة التمويلية للمحافظات.

وكان قد شارك المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، فى لقاء خاص بتقرير التنمية المستدامة بحضور رئيس الجمهورية.