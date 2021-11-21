مانشستر سيتي يسعى لتضييق الخناق على ليفربول عبر بوابة إيفرتون في البريميرليج

يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره إيفرتون، اليوم، الأحد، في تمام الرابعة عصرا، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة رقم 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 23 نقطة، بفارق نقطتين عن ليفربول الثاني، وبفارق 6 نقاط عن تشيلسي المتصدر.

وفي حال فوز السيتي اليوم، سيرفع رصيدع إلى النقطة 26، وسيزيح ليفربول من المركز الثاني.

وكشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في مؤتمره الصحفي قبل المباراة "أن جاك يتحسن بعد أن عاد من المنتخب الوطني".

وتابع: "عاد فيل فودين بضربة ومشكلة في ساقه، لكنه يتحسن. ولسوء الحظ جاء اختبار كوفيد 19 إيجابيا بالنسبة لكيفين دي بروين في بلجيكا، ويحتاج الآن إلى عشرة أيام".

وأضاف: "جاك، لا أعتقد أنه سيكون متاحا. أما فيل، سنرى".