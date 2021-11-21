محافظة القاهرة: الدراسة تعود باكر بكامل طاقتها ولا نية للتعليق مرة أخرى..فيديو

قال اللواء إبراهيم عوض، المتحدث باسم محافظة القاهرة، إنه كان هناك تنسيق كامل مع المحافظة وهيئة الأرصاد الجوية.



وأضاف "عوض"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "تم رفع درجة الاستعداد القصوى، بدءا من يوم الجمعة، والجميع كان على أتم الاستعداد للتعامل من موجة الطقس السيء".

وأشار: "وزارة الإسكان ممثلة في شركة الصرف الصحي، قاموا بالاستعداد أيضا، برفع طاقات شبكات محطات الصرف الصحي لرفع المياه".



وأكد: "الدراسة ستعود باكر بكامل طاقتها ولا نية للتعليق مرة أخرى.. لكن تعليق الدراسة اليوم كانت احترازية فقط في حالة تجدد الأمطار".