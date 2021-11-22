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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

النسور خُلقت لتحلق.. صفحة النادي الأهلي "تقصف جبهة" غزل المحلة

الاهلي والمحلة
الاهلي والمحلة

ردت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، على نظيرتها لفريق غزل المحلة عقب فوز المارد الأحمر على زعيم الفلاحين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

 

ونشرت صفحة الأهلي، صورا لهدف علي معلول الثالث للأهلي، وعلقت: "خُلقت النسور لتحلق دائماً".

 

وكانت الصفحة الرسمية لغزل المحلة قد كتبت أمس تعليقا على المباراة: "في ستاد الرعب.. النسور لا تحلق هنا".

 

وحقق النادي الأهلي، فوزًا قاتلًا على حساب مٌضيفه غزل المحلة، بثلاثة أهداف لاثنين، مساء اليوم الإثنين، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

 

الهدف الأول في اللقاء كان لصالح الأهلي عن طريق محمد مجدي "أفشة" بعد مرور 10 دقائق فقط على ركلة البداية، بعدما تابع كرة عرضية أرضية وصلت إليه من محمد شريف.

 

وضاعف بيرسي تاو من تقدم الأهلي بتسجيله لثاني أهداف الفريق في الدقيقة 49 من اللقاء، قبل أن يسجل عبده يحيى هدف غزل المحلة الوحيد في الدقيقة 57 بعد تصويبة من داخل منطقة الجزاء.

 

وكاد الأهلي أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 90+3 بعد كرة عرضية من حسين الشحات إلى أحمد عبد القادر، الذي سدد كرة قوية لكنها ارتطمت في القائم الأيسر للمرمى.

 

وجاءت الدقيقة 90+4 بهدف تعادل قاتل لغزل المحلة بعد ركلة ركنية لُعبت داخل منطقة الجزاء لترتطم بقدم أكرم توفيق مدافع الأهلي، وتتهادى داخل الشباك.

 

إلا أن الأهلي حصل على كرة ثابتة خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 90+5 لينفذها علي معلول بقوة، لترتطم في الحائط البشري وتتهادى داخل مرمى غزل المحلة، لتعلن عن ثالث أهداف الأحمر.

 

وبهذه النتيجة يكون رصيد الأهلي قد ارتفع إلى النقطة 15 في صدارة ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد غزل المحلة عند ثمان نقاط في المركز الرابع.

للنادي الأهلي غزل المحلة محمد مجدى افشة الدوري المصري بيرسي تاو علي معلول

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