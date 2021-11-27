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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب "بنات عبد الرحمن".. صبا مبارك تتلقى تحية وإشادة جمهور "القاهرة السينمائي"

صبا مبارك
صبا مبارك

أشاد جمهور فيلم “بنات عبد الرحمن” المعروض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، بدور الفنانة صبا مبارك وقاموا بالتصفيق لها أكثر من مرة أثناء عرض الفيلم، بل أن أحداهن صاحت: "رائعة ياصبا".
 

وعُرض الفيلم الروائي الأردني "بنات عبد الرحمن"، اليوم لأول مرة عالميا، ضمن المسابقة الرسمية للدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي من المقرر أن تستمر حتى 5 ديسمبر المقبل.

 

فيلم "بنات عبد الرحمن"، هو أحد عروض السجادة الحمراء، ومدته 118 دقيقة، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، فيما عقب العرض مناقشة مع مخرج العمل زيد أبو حمدان.

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وتدور أحداث الفيلم الذي يقوم ببطولته كل من صبا مبارك، وحنان الحلو، وفرح بسيسو، ومريم الباشا، في حي للطبقة المتوسطة في عمان، حيث تعيش زينب العزباء، والتي تعمل كيخاطة وتعيش حياة كئيبة وتعول والدها، وحينما يراها الأخير في ثوب زفاف كانت تقوم بتعديله لإحدى قريباتها، تستيقظ زينب لتجد والدها مفقودا فتبدأ رحلة البحث عنه بمساعدة شقيقاتها.

 

قصة العمل تتناول علاقة أسرية مضطربة بين 4 شقيقات لا تجمعهن تقريبا إلا صلة الدم، بينهما تختلف كل واحدة عن الأخرى في طباعها وتفاصيل حياتها، يتزامن اختفاء والدهن مع تفجر مشكلاتهن الخاصة.

 

يشار إلي أن زيد أبو حمدان، كاتب سيناريو ومخرج سينمائي ولد في الأردن، وحصل على ماجيستير في صناعة السينما من أكاديمية نيويورك للأفلام، وعمل دوليا كمساعد مخرج ومنتج ومراسل تلفزيوني، وفي عام 2009، أسس شركة زها للإنتاج، وأنتج 5 أفلام قصيرة حتى الآن، فيما فاز فيلمه الأول "برام وحمزة" بجوائز دولية.

بنات عبد الرحمن صبا مبارك الفنانة صبا مبارك المسرح الكبير دار الاوبرا المصرية زيد أبو حمدان

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