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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالأحمر المثير.. صبا مبارك تخطف الأنظار بأنوثتها من مهرجان القاهرة

صدى البلد

نشرت الفنانة صبا مبارك ، مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.


 

وظهرت الفنانة صبا ، بإطلالة مثيرة للجدل وانيقة مرتدية فستان باللون الاحمر اللامع مكشوف الظهر والصدر وهو ما جعل اطلالتها جريئة وكشفت عن انوثتها.


 ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات بسيطة التي كشفت عن جمالها واناقتها.


 

استجابت الفنانة صبا مبارك، لطلب جمهور فيلمها "بنات عبد الرحمن" المعروض بمهرجان القاهرة اليوم، وذهبت لتلتقطمعهم السيلفي والصور التذكارية.


 

ويعرض الفيلم الروائي الأردني "بنات عبد الرحمن"، اليوم لأول مرة عالميا، ضمن المسابقة الرسمية للدورة الـ 43 لمهرجانالقاهرة السينمائي الدولي، المقرر أن تستمر حتى 5 ديسمبر المقبل.

 

فيلم "بنات عبد الرحمن"، هو أحد عروض السجادة الحمراء، ومدته 118 دقيقة، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية،فيما سيعقب العرض مناقشة مع مخرج العمل زيد أبو حمدان.

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