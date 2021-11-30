تريزيجيه عن محمد صلاح: أخ كبير ومثل أعلى لي.. فيديو

حل نجم المنتخب المصري والمحترف في صفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي"محمود حسن تريزيجيه"، ضيفا على الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

وتحدث "محمود حسن تريزيجيه"، محمد صلاح، قائلا: "نحن على تواصل دائم ونتقابل كثيرا، وصلاح أخ كبير ومثل أعلى لي".



وأشار: دائما أقول أنه أفضل لاعب في العالم.. وهو مثل أعلى لأي شخص يريد النجاح"، مردفا: "أعتقد أن صلاح هيكمل في ليفربول لأنه بقى من أساطير النادي الإنجليزي".



وأوضح: "القضية عند صلاح ليست قضية مال أو فلوس، لكن صلاج يجتهد لتحقيق أرقام قياسية".