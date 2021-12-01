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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك .. اكتشف ماذا يخبئه لك برجك

صدى البلد

يُعد برج القوس من الأبراج النارية التي يعرف عنها قوة شخصيتها وشجاعتهم فهم لا يخافون من تجربة كل ما هو جديد، ودائما ما تكون نظرته للأمور مختلفة.


وتختلف درجة تواجد تلك الصفات من شخص لآخر؛ نتيجة لتأثير علم الأرقام عليهم، لا سيما رقم تاريخ الميلاد، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد يوم 1 ديسمبر فى عيد ميلادهم ، وتقدم نصيحة فلكية لهم.

 

علم الأرقام 

تقول خبيرة الأبراج إنه وفقاً لعلم الأرقام إذا كنت مولوداً في يوم 1 ديسمبر نوفمبر، فإن ذلك يعني أنه في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 1 ديسمبر فإن ذلك يعني أنك طموح ولديك شخصية جذابة وتحتاج دائما لتحقيق نجاحات شخصية.. لكن ردود أفعالك قد تكون متصلبة وصارمة في أحيان كثيرة.

نصيحة: عام 2022 هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك النجاح والتقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام.في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 1 ديسمبر فإن ذلك يعني أنك طموح ولديك شخصية جذابة وتحتاج دائما لتحقيق نجاحات شخصية.. لكن ردود أفعالك قد تكون متصلبة وصارمة في أحيان كثيرة.

 

حظك هذا الأسبوع برج القوس على الصعيد المهني

عاطفيا وعائليا: القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك لتتقاسم مع الزملاء والأصدقاء نشاطات مشتركة وأوقات مفيدة.
 

حظك هذا الأسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي

مهنيا واجتماعيا: الشمس وعطارد في برجك يساعدانك على تصنيف مشاكلك جيدا وتحسن توجيه قدراتك لحلها

 

برج القوس مواليد يوم 1 ديسمبر علم الأرقام خبيرة الابراج مولودا في يوم 1 ديسمبر

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