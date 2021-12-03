تعرف على أودي A8 موديل 2022 المنافس القادم لمرسيدس S CLASS

تعتبر سيارة أودي A8 موديل 2022 واحده من أكثر السيارات الرياضية الفاخرة تميزاً وأناقة، حيث تعكس قوة علامة أودي الألمانية العريقة من أصالة وتميز في هذه الفئة من السيارات الفارهة، والتي قدمت أوراق اعتمادها كواحده من أكثر سيارات 2022 المنتظرة.

تأتي سيارة أودي A8 موديل 2022 من الخارج بتصميم رياضي فاخر بفضل التصميم العصري الجديد للهيكل الخارجي، كما تأتي من الأمامي بمظهر أنيق يتزين بشباك أمامية كبيرة الحجم ممتدة بعرض المقدمة ومصنوعة من الكروم بالإضافة لصدام أمامي مزود بفتحات تهوية جانبية، وتضيف المصابيح الأمامية البارزة للخارج مظهراً هجومياً فريداً.

حصلت سيارة أودي A8 موديل 2022 من الأمام أيضاً على مصابيح Digital Matrix LED المزودة بتقنية DMD، والتي يسهل التحكم فيها عند الحاجة بسبب تكونها من مليون و 300 ألف وحده صغيرة، وتوفر عده وظائف جديدة مثل إنارة المسار والتوجيه أثناء القيادة على الطرق السريعة بالإضافة لقوة إضاءة أكثر سطوحاً.

جاءت سيارة أودي A8 موديل 2022 من الداخل بمقصورة أمامية تتميز بمساحة واسعة ومريحة، حرصت أودي علي صنعا بشكل مثالي لتوفير أفضل سبل الراحة التامة أثناء السفر والتنقل لمسافات طويلة، بالإضافة لقدومها بالعديد من التجهيزات الداخلية مثل الجلد الفاخر من نوع فاليتا وفالكونا، والزخارف التي يمكن التحكم فيها كهربائياً، ونظام ترفيه حديث ودعم كامل مع الأنظمة الرقمية ووسائل الاتصال المتقدمة، ويمكن للعميل الاختيار من بين عده تصميمات للمقصورة حسب الرغبة.

المواصفات الميكانيكية لسيارة أودي A8موديل 2022

تتوفر سيارة سيارة أودي A8 موديل 2022 بعده خيارات ميكانيكية متعددة: