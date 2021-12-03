عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على أودي A8 موديل 2022 المنافس القادم لمرسيدس S CLASS

سيارة أودي A8 موديل
سيارة أودي A8 موديل 2022

تعتبر سيارة أودي A8 موديل 2022 واحده من أكثر السيارات الرياضية الفاخرة تميزاً وأناقة، حيث تعكس قوة علامة أودي الألمانية العريقة من أصالة وتميز في هذه الفئة من السيارات الفارهة، والتي قدمت أوراق اعتمادها كواحده من أكثر سيارات 2022 المنتظرة.

تأتي سيارة أودي A8 موديل 2022 من الخارج بتصميم رياضي فاخر بفضل التصميم العصري الجديد للهيكل الخارجي، كما تأتي من الأمامي بمظهر أنيق يتزين بشباك أمامية كبيرة الحجم ممتدة بعرض المقدمة ومصنوعة من الكروم بالإضافة لصدام أمامي مزود بفتحات تهوية جانبية، وتضيف المصابيح الأمامية البارزة للخارج مظهراً هجومياً فريداً.

حصلت سيارة أودي A8 موديل 2022 من الأمام أيضاً على مصابيح Digital Matrix LED المزودة بتقنية DMD، والتي يسهل التحكم فيها عند الحاجة بسبب تكونها من مليون و 300 ألف وحده صغيرة، وتوفر عده وظائف جديدة مثل إنارة المسار والتوجيه أثناء القيادة على الطرق السريعة بالإضافة لقوة إضاءة أكثر سطوحاً.

جاءت سيارة أودي A8 موديل 2022 من الداخل بمقصورة أمامية تتميز بمساحة واسعة ومريحة، حرصت أودي علي صنعا بشكل مثالي لتوفير أفضل سبل الراحة التامة أثناء السفر والتنقل لمسافات طويلة، بالإضافة لقدومها بالعديد من التجهيزات الداخلية مثل الجلد الفاخر من نوع فاليتا وفالكونا، والزخارف التي يمكن التحكم فيها كهربائياً، ونظام ترفيه حديث ودعم كامل مع الأنظمة الرقمية ووسائل الاتصال المتقدمة، ويمكن للعميل الاختيار من بين عده تصميمات للمقصورة حسب الرغبة.

  • المواصفات الميكانيكية لسيارة أودي A8موديل 2022

تتوفر سيارة سيارة أودي A8 موديل 2022 بعده خيارات ميكانيكية متعددة:

  • محرك V6 بسعة 3000 سي سي، يولد قوة تصل الى 340 حصان و عزم أقصى للدوران 500 نيوتن/متر، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع السكون حتى 100 كم/س 5.6 ثانية.
  • محرك V8 بسعة 4000 سي سي، كخيار اختياري في سيارتي A8 و S8 بعدة مستويات للقوة ، يولد قوة 460 حصان وعزم أقصى للدوران يصل الى 660 نيوتن/متر، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ساعة 4.4 ثانية.
  • محرك V8 مزود بشاحن تيربو مزدوج بقوة 571 حصان وعزم أقصى للدوران يصل الى 800 نيوتن/متر، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع السكون حتى 100كم/ساعة في خلال 3.8 ثانية.
أودي سيارة أودي سيارة أودي A8 موديل 2022 السيارات الرياضية أناقة الألمانية الفارهة Digital Matrix LED

موضوعات متعلقة

BMW تنشر صورا تشويقية جديدة لسيارة I7 الكهربائية القادمة.. شاهد

سعر ومواصفات لامبورجيني هوركان STO موديل 2021 في الإمارات | صور

5 سيارات مُذهلة من لامبورجيني.. سعر ومواصفات.. صور

بعد طول انتظار.. الظهور الأول لفيراري بوروسانجوي 2023.. صور

جيل جديد من المحركات لـ سكودا كاروك موديل 2022.. صور

بعد ظهورها المميز في معرض الرياض.. تعرف على «أستون مارتن فالكيري سبايدر»

لوتس تايب 132.. سيارة كهربائية ذكية بمواصفات عصرية | صور

WAYRAY سيارة كهربائية ذاتية القيادة بتصميم مذهل

ترشيحاتنا

سعر بيع وشراء الريال السعودى في مصر اليوم الجمعة 3-12-2021

سر الحصان الشرس.. فك رموز شعار فورد موستنج أنجح سيارة رياضية في العالم

إشادة دولية بفعاليات المعرض الثاني للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"

من بروكسل.. رئيس النواب: نتعاون مع شركائنا المتوسطيين لمواجهة تغير المُناخ

وزير الزراعة يتفقد مزرعة للإنتاج الحيواني وشركة لـ تقاوي الخضر بالمجر

هل تتخذ الحكومة إجراءات جديدة لمواجهة متحور أوميكرون؟.. صحة النواب تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بكرهك.. ابنة شيرين عبد الوهاب تهاجم حسام حبيب من خلال أغنية بعد انفصاله عن والدتها.. فيديو

عواصف ترابية وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس مصر غدا

أتربة عالقة في الجو.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس الغد

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

لرغبتها الدائمة في إقامة علاقة حميمة.. عريس يقتل عروسه بعد 9 شهور زواج في الطالبية

غلق جديد لمواجهة تحورات كورونا .. مستشار الرئيس يفجر مفاجأة .. فيديو

تشييع جثمان أدهم السلحدار اليوم من مسجد نادي النيل

بعد تصريحات مستشار الرئيس.. إجراءات تلجأ إليها الحكومة لمواجهة تحورات كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحمل على عاتقه حمايتهم.. ماذا تحقق لذوى الإعاقة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى؟

اعتزل الفن 3 سنوات لخدمة زوجته .. حكاية حب رشوان توفيق عمرها 62 عاما

يٌغرد منفردا في الصدارة.. كيف أبهر مو صلاح العالم وحقق رقما قياسيا؟

غضب الطبيعة يهدد شتاء الإسكندرية.. هل تغرق عروس البحر المتوسط بسبب نوة قاسم؟

فيديو

فيديو جراف.. عميل يعتدي على موظف خدمة عملاء بشركة محمول.. ما القصة؟

فيديو جراف.. مصرع شاب على يد دجال في الشرقية .. ما القصة

بدون نتيجة.. معلومات عن امتحانات رابعة إبتدائي

موجز الاخبار ..الرئيس السيسي يحضر اختبارات كشف الهيئة للطلاب المتقدمين للكليات العسكرية .. إنطلاق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال 19 ديسمبر

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

اﻟﻤﺰﻳﺪ