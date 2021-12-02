سجل 197هدفا .. أبرز أرقام نجم منتخب الجزائر مرعب الحراس

قاد بغداد بونجاح مهاجم منتخب الجزائر بلاده إلى صدارة المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب المقامة حاليا فى قطر حتى يوم ١٨ ديسمبر الجاري.

ونجح بغداد بونجاح فى تسجيل هدفين في شباك منتخب السودان فى ضربة البداية لمنتخب الخضر فى كأس العرب باللقاء الذى انتهي برباعية نظيفة.

بغداد بونجاح مرعب الحراس تواترت أنباء قوية عن رغبة تشافي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لقيادة هجوم الفريق الكاتالوني فى انتقالات يناير المقبل.

صدى البلد يستعرض أرقام المهاجم الجزائري بغداد بونجاح فى الدورى القطرى ومنتخب الخضر:

بغداد بونجاح مهاجم منتخب الجزائر شارك في 108 مباراة فى الدورى القطرى بصفوف فريق السد

سجل بغداد بونجاح بقميص 127 هدفا في الدوري القطري

أحرز بغداد بونجاح 25 هدفا في 5 سنوات مع منتخب الجزائر

نجح بغداد بونجاح فى احراز 15 هدفا في الكؤوس المحلية.

استطاع بغداد بونجاح تسجيل 30 هدفا في مختلف البطولات القارية مع العديد من الأندية مثل اتحاد الحراش والنجم الساحلي والسد القطرى.

وحقق منتخب الجزائر فوزاً كبيراً على السودان برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ظهر امس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب 2021، على إستاد "أحمد بن على المونديالي".

كانت الأفضلية لمنتخب الجزائر في الشوط الأول، حيث تفوق على السودان هجومياً، وكان الأخطر في أكثر من مناسبة.

تقدم بغداد بونجاح لمنتخب الجزائر أمام السودان، في الدقيقة 11 من عمر أحداث الشوط الأول، بعد مراوغة رائعة لحارس صقور الجديان.

وواصل منتخب الجزائر من ضغطه على مرمي السودان، ونجح بونجاح في تسجيل ثاني أهداف الجزائر في المباراة.

وفي الدقيقة 43، سجل جمال الدين بن العمري الهدف الثالث لمنتخب الجزائر، ليعزز تقدم محاربي الصحراء أمام السودان بثلاثية نظيفة.

وإستمر المنتخب الجزائري في ضغطه الهجومي على صقور الجديان، بحثاً عن مضاعفة الفوز خلال ضربة البداية ببطولة كأس العرب.

وأحرز العربي هلال سودان الهدف الرابع لمنتخب الجزائر أمام السودان، في أول دقيقة من أحداث الشوط الثاني.

وسجل الجزائري بغداد بونجاح هدفه الثالث والخامس لمنتخب بلاده أمام السودان، لكن تم إلغائه بعد العودة إلي تقنية الفيديو "VAR".

وفي الدقيقة 69، حرم رايس مبولحي حارس الجزائر، المنتخب السوداني من تسجيل أولي الأهداف في البطولة، بعد تصدي رائع لركلة جزاء.

بهذة النتيجة، يحصد منتخب الجزائر أول ثلاث نقاط بجدارة في المجموعة الرابعة بببطولة كأس العرب، فيما يخرج السودان بدون نقاط.

ويلتقى منتخب الجزائر بقيادة مجيد بوقرة نظيره منتخب لبنان فى الجولة الثانية ضمن منافسات بطولة كأس العرب.