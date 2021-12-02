عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سجل 197هدفا .. أبرز أرقام نجم منتخب الجزائر مرعب الحراس

بغداد بونجاح مهاجم
بغداد بونجاح مهاجم منتخب الجزائر

قاد بغداد بونجاح مهاجم منتخب الجزائر بلاده إلى صدارة المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب المقامة حاليا فى قطر حتى يوم ١٨ ديسمبر الجاري.

ونجح بغداد بونجاح فى تسجيل هدفين في شباك منتخب السودان فى ضربة البداية لمنتخب الخضر فى كأس العرب باللقاء الذى انتهي برباعية نظيفة.

بغداد بونجاح مرعب الحراس  تواترت أنباء قوية عن رغبة تشافي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لقيادة هجوم الفريق الكاتالوني فى انتقالات يناير المقبل.

 

صدى البلد يستعرض أرقام المهاجم الجزائري بغداد بونجاح فى الدورى القطرى ومنتخب الخضر:

 

بغداد بونجاح مهاجم منتخب الجزائر شارك في 108 مباراة فى الدورى القطرى بصفوف فريق السد

سجل بغداد بونجاح بقميص 127 هدفا في الدوري القطري  

أحرز بغداد بونجاح 25 هدفا في 5 سنوات مع منتخب الجزائر

نجح بغداد بونجاح فى احراز 15 هدفا في الكؤوس المحلية.

استطاع بغداد بونجاح تسجيل 30 هدفا في مختلف البطولات القارية مع العديد من الأندية مثل اتحاد الحراش والنجم الساحلي والسد القطرى.

وحقق منتخب الجزائر فوزاً كبيراً على السودان برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ظهر امس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب 2021، على إستاد "أحمد بن على المونديالي".

كانت الأفضلية لمنتخب الجزائر في الشوط الأول، حيث تفوق على السودان هجومياً، وكان الأخطر في أكثر من مناسبة.

تقدم بغداد بونجاح لمنتخب الجزائر أمام السودان، في الدقيقة 11 من عمر أحداث الشوط الأول، بعد مراوغة رائعة لحارس صقور الجديان.

وواصل منتخب الجزائر من ضغطه على مرمي السودان، ونجح بونجاح في تسجيل ثاني أهداف الجزائر في المباراة.

وفي الدقيقة 43، سجل جمال الدين بن العمري الهدف الثالث لمنتخب الجزائر، ليعزز تقدم محاربي الصحراء أمام السودان بثلاثية نظيفة.

وإستمر المنتخب الجزائري في ضغطه الهجومي على صقور الجديان، بحثاً عن مضاعفة الفوز خلال ضربة البداية ببطولة كأس العرب.

وأحرز العربي هلال سودان الهدف الرابع لمنتخب الجزائر أمام السودان، في أول دقيقة من أحداث الشوط الثاني.

وسجل الجزائري بغداد بونجاح هدفه الثالث والخامس لمنتخب بلاده أمام السودان، لكن تم إلغائه بعد العودة إلي تقنية الفيديو "VAR".

وفي الدقيقة 69، حرم رايس مبولحي حارس الجزائر، المنتخب السوداني من تسجيل أولي الأهداف في البطولة، بعد تصدي رائع لركلة جزاء.

بهذة النتيجة، يحصد منتخب الجزائر أول ثلاث نقاط بجدارة في المجموعة الرابعة بببطولة كأس العرب، فيما يخرج السودان بدون نقاط.

ويلتقى منتخب الجزائر بقيادة مجيد بوقرة نظيره منتخب لبنان فى الجولة الثانية ضمن منافسات بطولة كأس العرب.

بغداد بونجاح كأس العرب منتخب الجزائر منتخب السودان شافي

ترشيحاتنا

الحكومة: رصف 22,5 ألف طريق بتكلفة 46,8 مليار جنيه خلال 7 سنوات

ماكينة أهداف.. أحمد ياسر ريان يسجل 9 أهداف في مسابقات تركيا

رئيس الوزراء ينيب وزير الأوقاف في افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم

التطورات الأخير ة .. جدة تستعد لاستضافة سباق جائزة السعودية للفورمولا 1

بعد يوم من الاغلاق.. إعادة فتح بوغاز الإسكندرية والدخيلة

مطار مرسى علم يستقبل 13 رحلة دولية على متنها 2000 سائح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

بسبب أوميكرون.. الصحة: توسيع دائرة الفحص الجيني لمصابي كورونا في مصر.. فيديو

بسبب تمور وحليب .. إحالة عمر كمال للتحقيق بتهمة إهانة قدسية مصر

طقس اليوم.. الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة ليلا

مصر من ضمنها.. السعودية تصدر قرارات جديدة تشمل 17 دولة تتعلق بالتأشيرات والإقامة

قابلة للزيادة.. إغلاق طريق القاهرة السويس 3 أشهر

مصرع رضيعين توأم في ظروف غامضة بالشرقية

بعد أنباء طلاق شيرين عبد الوهاب .. أول رد من نقابة الموسيقيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما طريقة تقطيع الدجاج البروستيد .. إليك أفضل الإجابات

نشر صورها قبل وبعد.. مدرب شهير في أزمة بسبب زوجة محمد صلاح

بطائرات بدون طيار وصواريخ ولنشات بحرية| الإمارات تبهر الحضور في معرض إيديكس للسلاح.. فيديو وصور

قذائف عملاقة ومدرعات متنوعة في جناح المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودي بمعرض إيديكس.. فيديو وصور

فيديو

في الذكرى 56 على رحيله.. كيف قتلت نجاة كامل الشناوي؟.. فيديو

بطائرات بدون طيار وصواريخ ولنشات بحرية| الإمارات تبهر الحضور في معرض إيديكس للسلاح.. فيديو وصور

نفسي ينام من غير وجع.."أم علي" تحلم بعلاج لابنها المريض منذ 18 سنة

الـ14 بدولار .. الليرة التركية تنهار إلى مستوى قياسي جديد

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ