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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل لقاء الزمالك المرتقب.. نجم المقاولون العرب يحتفل بزفافه بحضور نجوم الفريق

المقاولون العرب
المقاولون العرب

احتفل محمد طلعت، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي  المقاولون العرب، بزفافه فى حضور نجوم الفريق وذلك قبل الاستعداد لمواجهة نادى الزمالك فى اللقاء الذى يجمع الفريقين يوم 21 ديسمبر الجارى ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري العام الممتاز .

ويفتقد فريق المقاولون العرب لجهود عبد الرحمن جبنة لاعب وسط الفريق وأحد الأعمدة الأساسية التى يعتمد عليها عماد النحاس المدير الفني للفريق خلال اللقاء المقبل لذئاب الجبل.

 وكان قد تعرض عبد الرحمن جبنة للطرد فى مباراة المقاولون الماضية أمام البنك الأهلى بالجولة السادسة و التى انتهت بفوز البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف، وبالتالى يغيب جبنة عن لقاء الزمالك بسبب الإيقاف.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 15 فى جدول مسابقة الدورى الممتاز برصيد 5 نقاط، حيث خاض ذئاب الجبل 6 مباريات منذ بداية الدوري، فاز فى مباراة وتعادل فى اثنتين وتلقى الهزيمة فى 3 مباريات أخرى، جاءت أمام إنبى والأهلى وأخيراً البنك الأهلي.

محمد طلعت نادي المقاولون العرب نادي الزمالك الدوري العام الممتاز عبد الرحمن جبنة عماد النحاس البنك الاهلي

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