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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أول تعليق من بسمة وهبة بعد شفائها من الوعكة الصحية | شاهد

الإعلامية بسمة وهبة
الإعلامية بسمة وهبة

أشادت الإعلامية بسمة وهبة، باحتفالية «قادرون باختلاف» التي حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، الأحد، قائلة: «الأمل عامل زي السحر، أقوى من 1000 علاج وأحسن  من مليون دواء، ومصدره دايما بيبقى طاقة إيجابية».


وأضافت وهبة في أول ظهور لها ببرنامجها «90 دقيقة» على قناة المحور، بعد تعرضها لوعكة صحية: «اليوم أنا موجودة معكم في الاستديو بعد غياب بسبب ظرف صحي صعب وفترة نقاهة واستشفاء، لكن اللي شفناه النهاردة في الاحتفالية كان حوارا يتسم بالعفوية والتلقائية والطاقة الإيجابية بين الرئيس السيسي والقادرين باختلاف».


وتابعت الإعلامية: «كل لحظة في الاحتفالية كانت تشع نور الطاقة الإيجابية، الاحتفالية بتشحننا من جديد وتخلي أي واحد يهزم وجعه النفسي والمادي والصحي وأي مشكلة، ويقول لنفسه أنا قادر زي أولادنا في قادرون باختلاف». 


وأكدت بسمة وهبة، أن أصحاب الهمم يمنحهم المجتمع من حولهم طاقة إيجابية تجعله يعالج مشكلاته، مشددة على أن مؤسسات الدولة قدمت لهم كل الدعم والاهتمام. 
وأشارت، إلى أن المشروع الرئاسي حياة كريمة يدعم ذوي الهمم: «بيحقنوا وريد البلد بطاقة إيجابية ونور، وفي احتفالية اليوم مصر كانت بتوزع علينا أمل».

بسمة وهبة اخبار التوك شو طاقة ايجابية ٩٠ دقيقة الرئيس السيسي

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