دعاء سهيل: إنقاص الوزن لم يعد أمرًا صعبًا

أكد الدكتورة دعاء سهيل ، خبيرة تغذية، أن إنقاص الوزن بدون أي متاعب لم يكن أمرا صعبا، مشيرة إلى أن هناك كورس علاجي يتوافق مع الحالات الصحية يعمل على انقاص الوزن بشكل آمن وفعال.

وتابعت الدكتورة دعاء سهيل، حواره مع الإعلامي ممدوح الشناوي، مقدم برنامج البيه والهانم، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أنه على مرضى السمنة عدم إهمال أنفسهم في البداية ويكون إنقاص الوزن في البداية سهلا لكن مع الوقت يكون فقدان الوزن صعبا.

وأكملت الدكتورة دعاء سهيل ، خبيرة تغذية، أن الفرد يمكن أن يزداد وزنه على الرغم من تناوله كميات قليلة من الوجبات وذلك يعود بدوره لتأخره في موعد تناولها الذى يعد خطأ كبيرا نظرا لأن الساعات النهارية تكون معدلات الحرق فيها أسرع بخلاف فترات الليل.

وأضافت الدكتورة دعاء سهيل ، خبيرة تغذية، أن الاستيقاظ مبكرا وتناول الوجبات الغذائية بشكل منتظم والسهر لفترات متأخرة يؤدى لزيادة الوزن، مشيرة إلى أن الأعشاب الطبيعية ومادة السيليوم بها تحرق الدهون.

في سياق أخر، قالت الدكتورة دعاء سهيل خبيرة التغذية العلاجية إن جميع الحالات الشابة التي تأتي للمنظومة تعانى من الاكتئاب وعدم الثقة بالنفس، منوهة إلى أن ثبات الوزن يحدث مع فئة كبيرة جدا، كما أن لديها علم بالعديد من الطرق للتعامل مع مختلف الحالات التي تعانى من ثبات الوزن.

وأضافت دعاء سهيل خبيرة التغذية العلاجية خلال حوارها مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج "طبيب البلد" على فضائية "صدى البلد، أنه في حالة وجود شهية مرتفعة لمريض السمنة، يتطلب الحصول على مادة فعالة من الألياف.

وأكدت دعاء سهيل خبيرة التغذية العلاجية أنه الغدة الدرقية مسئولة عن إفراز الهرمون القادر على حرق السعرات الحرارية، وأضافت أنه من المفترض الاستفادة من ساعات النهار التي يفرز فيها الهرمون لحرق سعرات الأكل.

وأشارت دعاء سهيل خبيرة التغذية العلاجية إلى أنه لا بد من عدم إرهاق العضلات بالرياضة العنيفة واستبدالها بـ المشي.

وقالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن مريض السمنة حتى إذا كان شابا يعاني كثيرًا سواء من آلام في العظام أو عدم انتظام في التنفس، مشددة على ضرورة العمل على خفض الوزن لأن السمنة مضرة للغاية.

وشددت "سهيل"، على ضرورة غلق شهية مريض السمنة بمادة عشبية آمنة على الصحة، حتى يستطيع مريض السمنة تقليل ما يتناوله من طعام دون إجبار.