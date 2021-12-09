استشاري مناعة يكشف حقيقة ظهور لقاح "نباتي" ضد كورونا

قال أمجد الحداد استشارى المناعة، إن الحديث حول تصنيع لقاح نباتى لمكافحة كورونا بنسب فاعلية 73% سيحتاج وقت كبير حتى يتم إثبات مفعوله كونه لقاح جديد، وفى حالة خضوعه للتجارب السريرية من الممكن أن يأخد وقت أقصر.



وأوضح أمجد الحداد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية dmc، أن تصنيع مصل ضد الانفلونزا يستغرق شهر واحد خاصة فى ظل تواجد الامكانيات المتاحة للتصنيع والتسلسل الجينى الخاص به وإضافة سلالات جينية.

وأشارأمجد الحداد إلى أن تحور فيروس كورونا كشف عن ظهور أعراض تشبه دور نزلات البرد، لافتا إلى أنه بعد فترة من التطعيمات واللقاحات سيتحول لنزلة برد عادية بمضاعفات أقل ونسب إصابات ووفيات أقل.