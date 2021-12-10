الأحد المقبل … مركز إعداد القادة بجامعة القاهرة ينظم دورة تدريبية لتنمية المهارات

أعلن مركز إعداد القادة بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة ، عن تنظيم دورة تدريبية بعنوان " تنمية المهارات الشخصية والذاتية "، وذلك يومى الاثنين والثلاثاء ١٢ ، ١٣ ديسمبر الجارى بقاعة مركز إعداد القادة ، ويتم الحجز بصورة بطاقة الرقم القومى و كارنية الخاص بالكلية ، كما يتم منح الحضور شهادة معتمدة بنهاية الدورة .

على الجانب الآخر ، كان قد وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي باستمرار المتابعة اليومية لعملية تطعيم كافة عناصر المنظومة التعليمية ضد فيروس كورونا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وقرارات لجنة الأزمات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا بالجامعات، مع مراجعة وتدقيق الجامعات لموقف الطلاب من التطعيم.





كما شدد على عدم السماح بدخول الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس إلى الحرم الجامعي ، إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح، وفي حالة عدم حصول الطالب على اللقاح، يُمكنه إجراء تحليل "PCR" يُقدمه أسبوعيًا.



وأكد الوزير ضرورة الالتزام الكامل بقرارات لجنة الأزمات، فيما يخُص عدم السماح للعاملين بمؤسسات الدولة بدخول مقراتها، إلا لمن حصل على التطعيم ضد فيروس كورونا، حرصا على سلامة كافة منتسبى الجامعات من الفيروس.