عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأحد المقبل … مركز إعداد القادة بجامعة القاهرة ينظم دورة تدريبية لتنمية المهارات

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن مركز إعداد القادة بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة ، عن تنظيم دورة تدريبية بعنوان " تنمية المهارات الشخصية والذاتية "، وذلك يومى الاثنين والثلاثاء ١٢ ، ١٣ ديسمبر الجارى بقاعة مركز إعداد القادة ، ويتم الحجز بصورة بطاقة الرقم القومى و كارنية الخاص بالكلية ، كما يتم منح الحضور شهادة معتمدة بنهاية الدورة .

على الجانب الآخر ، كان قد وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي باستمرار المتابعة اليومية لعملية تطعيم كافة عناصر المنظومة التعليمية ضد فيروس كورونا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وقرارات لجنة الأزمات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا بالجامعات، مع مراجعة وتدقيق الجامعات لموقف الطلاب من التطعيم.
 

‎جامعة القاهرة تشارك في النسخة الثانية للمنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي


كما شدد على عدم السماح بدخول الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس  إلى الحرم الجامعي ، إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح، وفي حالة عدم حصول الطالب على اللقاح، يُمكنه إجراء تحليل "PCR" يُقدمه أسبوعيًا.

وأكد الوزير ضرورة الالتزام الكامل بقرارات لجنة الأزمات، فيما يخُص عدم السماح للعاملين بمؤسسات الدولة بدخول مقراتها، إلا لمن حصل على التطعيم ضد فيروس كورونا، حرصا على سلامة كافة منتسبى الجامعات من الفيروس.

مركز إعداد القادة القاهرة بالإدارة العامة لرعاية الشباب دورة تدريبية تنمية المهارات الشخصية والذاتية اخبار التعليم

ترشيحاتنا

أمريكا.. بلينكن يكشف كواليس لقائه وزير الدفاع الإسرائيلي

السفير المصري في جوبا يستقبل أعضاء القافلة الطبية المصرية

كيروش يحذر لاعبيه من 5 أمور قبل مواجهة الأردن الحاسمة

الطريقة الصحيحة لتخزين الملابس الصيفية.. تعرفي على رادع طبيعي للحشرات

ناسا تنجح في إطلاق مستكشف النجوم الجديد إلى الفضاء

صاحبة الرداء الاخضر .. أهم مميزات سيارة الأمان الخاصة بـ أستون مارتن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنانة الجزائرية فطومة لميتي ووزارة الثقافة تنعاها

تعليق قوي من ميدو بعد إيقاف مدرب الأهلي بفرمان من الخطيب

مصر للطيران تصدر بيانا عاجلا بشأن المسافرين إلى روسيا

مصطفى فتحي يتصدر تريند تويتر.. شاهد

وائل جمعة يطالب كيروش بإعفائه من "الحرج"

كنت بعمل لايف.. السيدة الأجنبية تكشف حقيقة خروجها بـ"البكيني" من شرفة شقتها بالتجمع

حالات بسيطة إلى متوسطة.. لجنة كورونا تفجر مفاجأة حول دخول أوميكرون مصر.. فيديو

كواليس جلسة ضياء السيد العاصفة مع أحمد رفعت في المنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاد يقتل ياسمين عبد العزيز.. ما هو مرض أكياس الشيكولاتة وما مخاطره؟

من غير تكاليف.. 5 طرق بسيطة لـ تزين المنزل في رأس السنة|صور

باستخدام الذكاء الاصطناعي.. الصين تصنع مدفعا بحجم مسدس

أثار مصر المهربة.. شاهد| لحظة استلام 95 قطعة أثرية مصرية من إسرائيل

فيديو

من الغناء لشيماء إلى سرير أمام مدرسة .. هوس الشهرة يسيطر على الشباب|ما القصة؟

احذروا حقنة البرد.. هيئة الدواء تكشف عن أفضل علاج للأنفلونزا

أكياس الشيكولاتة ... حقائق صادمة عن مرض ياسمين عبد العزيز

فيديوجراف.. الشتاء لم يبدأ..توقعات متخصصي الأرصاد خلال الأيام المقبلة

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ