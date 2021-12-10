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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وائل جمعة يطالب كيروش بإعفائه من "الحرج"

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" على قناة etc  أن وائل جمعة مدير الكرة بالمنتخب الوطني،  طالب البرتغالي كارلوس كيروش، بإعفائه من الوصاية على جهاز المنتخب، وفرض حظر إعلامي بظهورهم وتصريحاتهم لوسائل الإعلام.


وأضاف شبانة أن وائل جمعة  قال لكيروش في جلسة جمعتهما عقب مباراة الجزائر: "أعلم أن تنظيم التصريحات الإعلامية للجهاز الفني جزء من عمل مدير الكرة، لكنى أستشعر الحرج حينما يأتي لي ضياء السيد وهو مدربي السابق في المنتخب، ومحمد شوقي وعصام الحضري وهما أصدقاء ملعب سابقين، للحصول على إذن مني للتحدث إلى وسائل الإعلام".


وتابع أن الصخرة أوضح للمدير الفني للمنتخب الوطني، أن تنظيم التصريحات الإعلامية شيء احترافي، لكنه يريد اعفائه من هذه الوصاية على زملائه ومدربه السابق في المنتخب الوطني لحساسية الموقف.

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