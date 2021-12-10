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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بإطلالة جذابة.. مريم أوزرلي تستعرض أنوثتها على إنستجرام

مريم أوزرلي
مريم أوزرلي

حرصت الممثلة التركية  مريم أوزرلي، مشاركة متابعيها جلسة تصوير جديدة ، ونشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، وظهرت فيها بإطلالة ساحرة وجذابة للغاية تبرز أنوثتها.
 

تفاصيل إطلالة مريم أوزرلي


وظهرت مريم أوزرلي، بتوب باللون الاورانج بتصميم الاوف شولدرز وعليه جيب قصير بنفس اللون وملتصق به ذيل من الحرير من الخلف باللون الأحمر؛ وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
 

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ولملمت مريم أوزرلي، خصلات شعرها الذهبية إلى الوراء بعمله ذيل حصان وتركت بعض الخصلات منسدلة على وجهها بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز رقة وجمال ملامحها.


وأبرزت مريم أوزرلي، إطلالتها بوضع لمسات ناعمة من الماكياج، واختارت اللون الكمشيري الناعم أحمر للشفاه، مع الماسكرا والآي شادو لتبرز  جمال ملامحها.
 

 مريم أوزرلي


ولم تتكلف مريم أوزرلي في ارتداء الإكسسورات؛ حيث اكتفت بارتداء قرطين ناعمين وأسورة باللون الذهبي، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وجذابة.
 

حياة مريم أوزرلي الأسرية

 

ولدت مريم أوزرلي في ألمانيا عام 1983، وهي إحدى أشهر الفنانات اللاتي حققن نجاحات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بدورها في المسلسل التركي «القرن العظيم»، والمعروف باسم “حريم السلطان”، وجسدت فيه دور السلطانة هُيام زوجة السلطان سليمان القانوني.
 

مسيرة مريم أوزرلي الفنية

 

قدمت مريم خلال مسيرتها الفنية 4 أفلام و3 مسلسلات، حققت من خلال أحدها شهرة كبيرة، و نجاحا واسعا وهو مسلسل «حريم السلطان». 

وحلت ضيفة في برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، والذي كشفت خلاله عن العديد من الجوانب في شخصيتها وحياتها، دون أن تتجمل، وتحلم بالعيش في بلد عربي.

ورغم عيشها بين ألمانيا وتركيا، إلا أن الفنانة التركية عبرت عن رغبتها في الانتقال والعيش في إحدى البلدان العربية، مقررة أنها تسعى للعيش ما بين القاهرة ودبي وبيروت، لما تتميز به العواصم العربية من جمال، وفي ظل ما حققته من شعبية كبيرة بين المشاهدين في الوطن العربي بعد دورها التاريخي في مسلسل «حريم السلطان».
 

تحب الأكل

في الوقت الذي تتظاهر الكثير من الفنانات بعدم رغبتهن في الأكل، خاصة على الهواء وفي الأماكن العامة، ظهرت الفنانة «مريم أوزرلي» وهى تتناول الوجبات المصرية على الهواء، حتى أنها عبرت عن عشقها للأكل، وتناولت الحمام المصري والمحشي وعددا من الأكلات المصرية، وعبرت عن سعادتها بالأكل المصري ورغبتها بالأكل أكثر، قائلة: "الفستان خلاص بقى ضيق عليا.. وعايزه آكل تاني ومش عارفة".

 

تهوى الكركبة

ورغم كونها واحدة من أشهر النجمات الجميلات، إلا أن ذلك لم يمنعها من الاعتراف بأنها تحب "الكركبة" وتأكل بأصابعها خلال تواجدها في بيتها، دون أن تلتزم بقواعد الإتيكيت كما تدعى العديد من الفنانات، حيث قالت: "بحب وانا قاعدة في البيت بتفرج على التليفزيون الدنيا تبقى مكركبة حواليا.. فيه أكل كتير في كل مكان وحاجات ملهاش لازمة".

 

أم غير مثالية

الفنانة التي قدمت دور السلطانة ولها العديد من الجواري والخدم في مسلسل «حريم السلطان»، وصفت نفسها بالأم غير المثالية لكونها تأكل بأصابعها وتحب الكركبة، قائلة "بنتي لما بتلاقيني بأكل بأصابعي بحس أنها بتقول عليا أم غير مثالية".

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