برلماني : الرئيس عزز حقوق الإنسان بالاستراتيجية الوطنية

اكد النائب عاطف عثمان كعربان عضو مجلس النواب، أن مصر استطاعت خلال الاعوام الماضية تعزيز حقوق الانسان، من خلال رؤية شاملة وإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومبادرة حياة كريم في القري والريف على مستوي الجمهورية علاوة على توفير فرصة العمل وتعزيز وتمكين الشباب والمرأة وإعطائها كل الحقوق.

وقال كعربان في تصريحات له اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، والذي مصر كانت من أوائل الدول التي شاركت في صياغة وإطلاق لحقوق الانسان في عام 1948 انطلاقا من ايمان راسخ لدى قيادتها أنذاك واليوم، بأن حقوق الانسان واجب طني.

وافاد عضو مجلس النواب، بأن مبادرة حياة كريمة قفزة كبرى نحو المستقبل، تغير حياة عشرات الملايين من المصريين، وتتيح حياة عصرية مميزة وتعمل على تجديد مختلف المرافق والبنية التحتية وتؤهل للحاضر والغد بتوجيهات الرئيس السيسي،مشيرا ، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه السلطة في 2014 عززت مفهوم حقوق الانسان، وغيرت مفاهيمه، سواء من خلال إطلاق مشروعات قومية تستهدف تحقيق تنمية مستدامة أو من خلال إطلاق استراتجية كاملة تلتزم بها مؤسسات الدولة، وهي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.