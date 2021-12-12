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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقر جامعة الدول العربية.. انطلاق اجتماعات المكتب التنفيذي العربي للكهرباء

صدى البلد

تعقد الدورة السادسة والثلاثين للمكتب التنفيذي العربي للكهرباء يوم الخميس المقبل، ويسبقه اجتماعات مرافقة (الاجتماع الثاني عشر لفريق عمل دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل، الاجتماع التاسع والعشرون للجنة التوجيهية المكلفة بمتابعة دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل، والاجتماع المشترك الرابع للجنة خبراء الكهرباء ولجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة من الدول العربية)، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

 

يشارك في الاجتماعات المصاحبة ممثلون خبراء من الدول العربية والمنظمات الهيئة العربية الإقليمية العاملين في مجال الكهرباء، أما اجتماع المكتب التنفيذي فسوف يكون على المستوى الوزاري وتشارك فيه دول أعضاء المكتب التنفيذي وهي: (المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الموريتانية، الجمهورية اليمنية).

 

وصرّحت جميلة مطر – مدير إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، وأشارت إلى أهمية هذا الاجتماع والمواضيع الذي سوف يناقشها، وعلى راسها تطورات وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء- قواعد تشغيل الشبكات- الإطار المؤسسي للسوق العربية المشتركة للكهرباء) إلى جانب مواضيع الطاقة المتجدّدة وكفاءة الطاقة في الدول العربية.

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مقر جامعة الدول العربية.. انطلاق اجتماعات المكتب التنفيذي العربي للكهرباء

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