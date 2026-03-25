قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حبس شقيق شيرين عبد الوهاب بتهمة التعدي عليها بالضرب.. وهذه عقوبته بالقانون

معتز الخصوصي

عاقبت محكمة جنح المقطم، المنعقدة في مجمع محاكم زينهم، محمد شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب بالحبس 6 أشهر بتهمة التعدي عليها بالضرب وإتلاف محتويات منزلها بالمقطم.

تفاصيل القضية 

وكان صدر أمر ضبط وإحضار بحق محمد شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب في ديسمبر 2025 على خلفية بلاغ يتهمه بالتعدي عليها بالضرب وإتلاف محتويات منزلها بالمقطم وتكسير زجاجه، كما اتهمته بالسب والقذف.

من ناحية أخرى، حررت الفنانة شيرين عبد الوهاب محضرا فى قسم الشرطة ضد مدير حساباتها السابق على مواقع التواصل الاجتماعي بالاستيلاء على مبلغ 84 ألف دولار من أرباح حساباتها.

كما حرر يوسف سرور، المدير السابق لحسابات الفنانة شيرين عبد الوهاب على مواقع التواصل الاجتماعي، محضرًا بقسم شرطة ثان الشيخ زايد، اتهم فيه شيرين بسبه وتهديده على خلفية خلافات بين الطرفين تتعلق بإدارة الحسابات الإلكترونية وكلمات السر الخاصة بها.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الضرب طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

عقوبة الضرب

تنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

