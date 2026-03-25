اقتراح برغبة في «البرلمان» لإعفاء المزارعين من مخالفات زراعة الأرز وزيادة المساحات المُقرّرة

تقدم الدكتور نبيل العطار، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى الحكومة، استنادًا إلى المادة (133) من الدستور والمادة (234) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن إعفاء المزارعين من مخالفات زراعة الأرز المحررة منذ عام 2019، إلى جانب زيادة المساحات المسموح بزراعتها.

وأوضح العطار في تصريحاته أن فرض هذه المخالفات جاء في وقت كانت فيه الموارد المائية لا تسمح بزراعة المساحات المطلوبة من المحصول، ما أدى إلى تحميل الفلاحين أعباءً مالية إضافية، وتسبب في عزوف عدد كبير منهم عن زراعة الأرز، رغم كونه من المحاصيل الأساسية التي لا غنى عنها للمواطن المصري.

وطالب العطار وزارة الزراعة والجهات المعنية باتخاذ خطوات عاجلة تشمل إسقاط جميع مخالفات زراعة الأرز المقررة منذ عام 2019 وحتى الآن، تخفيفًا عن كاهل المزارعين، ودعمًا لهم في ظل التحديات الاقتصادية.

كما دعا إلى إعادة النظر في المساحات المقررة لزراعة الأرز وزيادتها، خاصة في ظل تحسن منسوب المياه، بما يسهم في دعم الاقتصاد القومي، وتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن الغذائي ومصالح الفلاحين.