أسعار الذهب الآن في مصر
الأوبرا : تعديل مواعيد العروض الفنية إجراء مؤقت للظروف الراهنة
الكويت تطمئن مواطنيها: لا داعي للقلق من أي تسربات إشعاعية
تحذير بـ وقف بطاقات التموين وإضافتها للقائمة السوداء حال هذا الفعل
قلق من يوم الجمعة .. مصطفى بكري : ربما تضيع دول ويحدث تدخل بري
القناة 12 العبرية تكشف عن وثيقة أمريكية من 15 بندا لإنهاء الحرب مع إيران وسط قلق إسرائيلي
دبلوماسي فرنسي سابق : الولايات المتحدة عليها التخلص من ترامب بسبب هذه الحروب
مصطفى بكري : إيران تطالب الخليج بدفع 100 مليار دولار ومثلها من أمريكا لوقف الحرب
تصعيد خطير .. إيران تتهم أمريكا وإسرائيل باستهداف محطة بوشهر النووية
العراق يستدعي القائم بالأعمال الأمريكي والسفير الإيراني احتجاجا على هجمات الأنبار وأربيل
ناسا تعتزم بناء قاعدة دائمة على سطح القمر بـ 20 مليار دولار
منعا للتكهنات.. رامي عباس يحذر من الباحثين عن الشهرة بعد رحيل محمد صلاح عن ليفربول
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني: الأب ليس بنكا.. وتعديل قانون الأحوال الشخصية ضرورة لحماية علاقة الأبناء بآبائهم

حسن رضوان

أكد النائب بسام الصواف، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ضرورة تطوير قانون الأحوال الشخصية بشكل شامل، بما يضمن تحقيق مصلحة الطفل، ويراعي الجوانب النفسية والاجتماعية في حالات الانفصال.

وأوضح الصواف في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الحفاظ على علاقة سوية بين الأب وأبنائه يجب أن يكون أولوية، محذرًا من أن حرمان الطفل من والده لفترات طويلة قد يؤدي إلى خلل في هذه العلاقة، خاصة مع عودته لاحقًا للعيش مع الأب بعد بلوغ سن معين، ما قد يخلق فجوة نفسية يصعب علاجها.

 الأب لا يجب أن يتحول إلى مجرد “مصدر نفقة”

 

وأشار إلى أن بعض الحالات تشهد زواج الأم بعد الطلاق، دون ضمانات كافية لطبيعة البيئة التربوية الجديدة، متسائلًا عن كيفية الحفاظ على ارتباط الطفل بوالده في ظل هذه الظروف، مؤكدًا أن الأب لا يجب أن يتحول إلى مجرد “مصدر نفقة”، بل يظل شريكًا أساسيًا في التربية قبل الطلاق وبعده.

وأضاف أن المقترحات المطروحة تتضمن تنظيم الاستضافة بشكل يضمن قضاء الأب وقتًا كافيًا مع أبنائه، مثل يوم أسبوعيًا بما يعادل 4 أيام شهريًا، بالإضافة إلى فترات الأعياد والمواسم، بما يحافظ على استمرارية العلاقة الأسرية، وفي حال تعذر الاستضافة، شدد على أهمية إتاحة رؤية أسبوعية بمدة مناسبة تضمن تواصلًا حقيقيًا بين الأب وأبنائه.

وقال النائب أن الطفل لا ذنب له في انفصال والديه، ما يتطلب توفير بيئة سليمة تضمن نشأته بشكل متوازن، وإعداد جيل سوي قادر على بناء مجتمع مستقر.

وجدير بالذكر تقدم شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح موجه إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار حسني حسن عبد اللطيف، بشأن إعادة النظر في قانون الرؤية الخاص بالأب، بما يضمن تنفيذ حقه في رؤية أبنائه بشكل فعّال.

وأكدت النائبة في مقترحها أهمية إلزام الأم بتنفيذ مواعيد الرؤية المحددة قانونًا، مع ضرورة توفير مكان مناسب يراعي الجوانب النفسية والاجتماعية للأطفال، مشيرة إلى أن عدم الالتزام الحالي ينعكس سلبًا على استقرار الأبناء وتكوينهم النفسي.

وأوضحت شيرين صبري أن القانون بصيغته الحالية يسمح للأم بالتغيب عن مواعيد الرؤية ثلاث مرات متتالية دون وجود آلية رادعة كافية، وهو ما يؤدي في كثير من الحالات إلى حرمان الأب من التواصل الطبيعي مع أبنائه، فضلًا عن عدم إتاحة الفرصة له للجلوس معهم بشكل منفرد.

وشددت عضو مجلس الشيوخ على أن الأطفال في مراحلهم العمرية المبكرة في أمسّ الحاجة إلى وجود الأب ودوره في تشكيل شخصياتهم، مؤكدة أن تحقيق التوازن في الرعاية بين الوالدين يمثل أحد أهم عوامل تنشئة جيل سوي نفسيًا ومجتمعيًا.

واختتمت النائبة مقترحها بالتأكيد على ضرورة تطوير التشريعات بما يواكب المتغيرات الاجتماعية، ويضمن حقوق جميع الأطراف، وعلى رأسها مصلحة الطفل الفضلى.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم تحسم الجدل

مدبولي

بعد قرارات تعطيل الدراسة.. هل غدا إجازة للموظفين بالحكومة والقطاع الخاص بسبب الطقس السيء؟

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

اجازة للطلاب والمعلمين بالمدارس الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية

الطقس

أماكن سقوط الأمطار الغزيرة والسيول .. وتحذيرات الأرصاد غدا الأربعاء

فؤاد الهاشم

إحالة فؤاد الهاشم للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة عابدين

اسعار الفراخ اليوم

بداية الانخفاض.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

أرشيفيه

اقتراح بـ إعفاء كامل من الرسوم | شعبة المحمول تزف خبرا سارا لهذه الفئات .. خاص

الحد الأدني للأجور

زيادة 30% في الرواتب بهذا الموعد | بشرى عاجلة للموظفين بالدولة

ترشيحاتنا

الإعلامي أسامة كمال

أسامة كمال : الولايات المتحدة وراء بناء القوة العسكرية الإيرانية

الإعلامي أسامة كمال

أسامة كمال: جولة الرئيس السيسي في الخليج تؤكد وحدة المصير العربي

نزيه متى، النائب عن حزب القوات اللبنانية

نائب لبناني: سلاح حزب الله يهدد استقرار البلاد.. والحل في دولة وجيش قويين

بالصور

أبرز توقعات خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف التي أثارت الجدل في 2026.. هل تحققت بعض تنبؤاتها؟

أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف لعام 2026
أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف لعام 2026
أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف لعام 2026

4 مشروبات غنية بفيتامين د.. لتعزيز صحة العظام وتقوية المناعة وحماية القلب

أفضل 4 مشروبات غنية بفيتامين د
أفضل 4 مشروبات غنية بفيتامين د
أفضل 4 مشروبات غنية بفيتامين د

بعد الكحك والرنجة والفسيخ .. 10 نصائح فعالة للتخلص من زيادة الوزن بعد عيد الفطر

نصائح للتخلص من الوزن بعد العيد
نصائح للتخلص من الوزن بعد العيد
نصائح للتخلص من الوزن بعد العيد

الفلفل الحار .. ما أهم فوائده للقلب والدماغ بعيدًا عن طعمه الحارق؟

فوائد الفلفل الحار الصحية
فوائد الفلفل الحار الصحية
فوائد الفلفل الحار الصحية

فيديو

عزز مناعتك في الطقس المتقلب

لماذا تصاب بالبرد كثيرا؟.. الحل هنا

واقعة كرموز

لغز مأساة الإسكندرية.. اعترافات صادمة للمتهم بإنهاء حياة والدته وأشقائه الخمسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما لا يقال عن الاهتمام .. من التعارف إلى الزواج بين الشغف والمسؤولية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: عزيزي القارئ.. احذر: أمامك فخ!

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف تُدفع أفريقيا إلى أزمة مزدوجة تهدد مستقبلها الاقتصادي

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

