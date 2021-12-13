ارتكبوا 12 واقعة سرقة.. ضبط 3 سيدات يتزعمن عصابة بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى ارتكب 12 واقعة سرقة بالإسكندرية وإعادة المسروقات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام (4 سيدات "لثلاثة منهم معلومات جنائية" – عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى إرتكاب وقائع السرقات بأسلوب "النشل" بنطاق محافظة الإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة ملاكى قيادة أحدهم ،

و بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 12 واقعة بدوائر أقسام شرطة (أول المنتزه - العطارين - كرموز - سيدى جابر - الجمرك - أول وثان الرمل) كما أرشدوا عن المسروقات لدى "عميلان سىء النية"، وقد أمكن ضبطهما والمسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط العناصر الإجرامية وأفراد التشكيلات العصابية.