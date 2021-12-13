رئيس قطاع الفنون التشكيلية يفتتح معرضًا لـ أحمد رفعت بالأوبرا غدًا

يفتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، في الساعة السابعة من مساء غد الثلاثاء معرضا للفنان الدكتور أحمد رفعت في رحاب قاعة الباب سليم بدار الأوبرا، تحت عنوان واحد مصري.. كتاب الفنان.



تحليل الصورة البصرية



يذكر أن الدكتور أحمد رفعت سليمان، أستاذ التصميم والجرافيك، رئيس قسم التصميمات الزخرفية بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، دكتوراه فلسفة الفنون بين جامعة نيويورك وجامعة حلوان، له دراسات عن الإمكانيات العضوية للعجائن الورقية في التشكيل والتعبير الفني، ساهم في تطوير مشروع حماية البيئة من التلوث بمدينة المقطم، عضو بعدد من جمعيات فناني الورق منها جماعة فناني الورق بأوروبا، منسق للعديد من الأنشطة الفنية أهمها البينالي الأول لكتاب الفنان بمكتبة الأسكندرية وقوميسيرًا عامًا للدورة 42 من المعرض العام، شارك في بينالي فينيسيا الدولي للعمارة في دورته العاشرة، له معارض ومشاركات في كل من مصر، أمريكا، إيطاليا، طاشقند، المملكة العربية السعودية.

من جانبه قال الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية في تصريحات صحفية، إن الدكتور أحمد رفعت يحاول تحليل الصورة البصرية وفهم رسالتها والغوص في أعماق هذه الرسالة في سياق الفهم للواقع والموروث وعلاقات الناس والأحداث.